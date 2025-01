Es wird real! Forza Horizon 5 wird diesen Frühling auf PS5 veröffentlicht – mit Cross-Play!

Forza Horizon 5 für PS5 wird von Panic Button (in Zusammenarbeit mit Playground Games und Turn 10 Studios) entwickelt. Alles ist mit dabei!

Zu Forza Horizon 5 für PS5

Ja, richtig gelesen: Diese Version wird alle Inhalte enthalten, die in der Xbox- und PC-Version des Spiels verfügbar sind. Schon letztes Jahr kochte die Gerüchteküche, und nun wird es Realität! Laut einem Beitrag auf der offiziellen Forza-Website werden Forza Horizon 5 alle zuvor veröffentlichten Car Packs sowie die beiden Erweiterungen Hot Wheels und Rally Adventure zum Kauf zur Verfügung stehen. “Wir freuen uns, die Forza Horizon 5-Community mit neuen Spielern auf PS5 wachsen zu sehen, und wir können es kaum erwarten, die Kreativität und Fähigkeiten zu sehen, die diese neuen Schöpfer, Bauherren und Rennfahrer in unsere lebendige Community einbringen werden”, sagte Playground Games in einer Erklärung. Panic Button ist vor allem für seine “unmöglichen” Switch-Ports von Spielen wie Doom, Doom Eternal und Wolfenstein II: The New Colossus bekannt.

Neben dem PS5-Port kommt ein neues kostenloses Inhaltsupdate für das Rennspiel namens Horizon Realms auf alle Plattformen. Laut Playground Games wird das Realms-Update “allen die Möglichkeit geben, eine kuratierte Sammlung einiger der zuvor veröffentlichten Evolving Worlds der Community zu erkunden, zusammen mit einigen anderen Überraschungen”. Nach seiner Veröffentlichung im November 2021 behauptete Microsoft, Forza Horizon 5 (zu unserem Testbericht) habe damals den größten Start in der Xbox-Geschichte erlebt, mit mehr als 10 Millionen Spielern in der ersten Woche.