Donkey Kong Bananza Leak: Ist das Donkey Kongs neue Partnerin?

Donkey Kong Bananza verspricht nicht nur das lang erwartete Comeback des beliebtesten Videospiel-Gorillas aller Zeiten, sondern auch einen bedeutenden Titel für den Launch der Nintendo Switch 2. Die geteilten Meinungen über das neue Design von Donkey Kong und das bisher gezeigte „stumpfe“ Gameplay dämpfen die Vorfreude bei vielen Fans. Doch jetzt sorgt ein Donkey Kong Bananza Leak für Gesprächsstoff.

Donkey Kong Bananza Leak aus Südkorea

Nintendo Korea hat versehentlich ein spannendes Detail enthüllt. In einem inzwischen gelöschten Bild, das kurzzeitig auf der offiziellen Website von Nintendo of Korea zu sehen war, taucht Pauline als Partnerin von Donkey Kong auf. Da das Bild schnell entfernt wurde, handelt es sich dabei womöglich wirklich um eine relevante Information Donkey Kong Bananza.

Pauline als Partnerin?

Das Bild befeuert Spekulationen, welche Rolle Pauline in Donkey Kong Bananza spielen könnte. Wir können schon mal kombinieren, dass sie ein violettes Armband trägt welches Ähnlichkeit mit Odd-Rock hat – dem kleinen Steinwesen aus dem Gameplay. Wurde Pauline etwa von den Schurken der Firma ViodCo entführt und in einen Stein verwandelt? Und Ist sie vielleicht sogar spielbar oder übernimmt sie eine zentrale Rolle in der Story?

Donkey Kong Bananza – Das erwartet uns…

Bananza ist ein kommendes 3D-Jump’n’Run-Actionspiel für die Nintendo Switch 2, mit geplanter Veröffentlichung am 17. Juli 2025. In diesem brandneuen Abenteuer kehrt Donkey Kong in einem farbenfrohen, brachialen Abenteuer unter der Oberfläche zurück. Die Handlung dreht sich um den Kampf gegen die skrupellose Firma ViodCo, die Chaos verbreitet. Wir dürfen uns auf abwechslungsreiche Level und nostalgische Elemente freuen, die an die Country Reihe und Jungle Beat erinnern. Im Gameplay sehen wir bereits Cranky Kong der von Rambi dem Nashorn erzählt. Somit kann man bestimmt auch weitere Mitglieder der Kong-Familie und tierische Helfer erwarten. Die kommenden Wochen dürften spannend werden, wenn Nintendo bald weitere Informationen zur Spielmechanik und Story veröffentlicht.