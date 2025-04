Wow! So sieht The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf Switch 2 aus

Bei der Nintendo Treehouse Live-Präsentation wurde ein Vergleich gezeigt, wie Breath of the Wild auf der Originalkonsole und auf Switch 2 aussieht.

Schönes Breath of the Wild

Breath of the Wild hat seinen ganz eigenen Artstyle, ist acht Jahre alt und erschien schon für die Wii U-Konsole. Es läuft normalerweise mit unaußergewöhnlichen 30 Bildern pro Sekunde auf der Switch, aber das ziemlich offene Spiel ist zu voller Fantasie und wird daher von der CPU regelrecht behindert. Wie sehr, haben wir nun live gesehen! Während des Treehouse-Streams zog Nintendo einen direkten Vergleich von Breath of the Wild, das sowohl auf Switch als auch auf Switch 2 läuft, das wie das teuerste Makeover der Welt aussieht. Auf der Original-Switch sind die Farben von Breath of the Wild gedämpft, und seine Details sehen an den Rändern unscharf aus, als ob man sie durch eine trübe Brille beobachtet. Es ist immer noch offensichtlich, dass das Zelda-Spiel in einer üppigen Fantasiewelt spielt, während dramatisches Sonnenlicht auf den entschlossenen Link scheint und einen langen, magischen Schatten neben ihm auf dem hohen Gras wirft.

Aber die Switch 1 saugt viel Lebendigkeit aus dem Märchen, das ist sicher. Die Switch 2 scheint ihm jedoch gerecht zu werden. Breath of the Wilds pastellfarbene Vision von Hyrule hat mehr Nuancen in ihrer Farbe – das Gras ist in mehreren Grüntönen, es ist nicht nur in Kalk erstickt. Selbst rauchige Substanzen wie Staub und Nebel scheinen mehr Dimension zu haben. Und vor allem: Die neue Konsole sorgt für einen einen wilden – und sehr willkommenen – Leistungsschub. Als die Treehouse-Gastgeber die gleichen Breath of the Wild-Szenen sowohl in ihren Switch- als auch in Switch 2-Kopien des Spiels demonstrieren, zeigt sich, dass die Ladebildschirme von Breath of the Wild auf Switch 2 sich fünfmal schneller verabschieden. Es ist auch offensichtlich, dass sich Link im Switch 2 im Allgemeinen mit butterweicher Glätte bewegt, das allein lädt schon zu einem Wiederspielen ein. Was haltet ihr davon?