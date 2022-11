Erster Shadows of Doubt Gameplay-Trailer vorgestellt

ColePowered Games und Fireshine Games haben auf der PC Gaming Show: 2023 Preview den ersten offiziellen Shadows of Doubt Gameplay-Trailer vorgestellt. Darin werden erstmals Spielszenen aus der Open-World-Detektiv-Simulation gezeigt, die Anfang nächsten Jahres für PC erscheint.

Worum geht’s im Spiel?

In Shadows of Doubt, das auf der gamescom 2022 von UKIE als UK Game of the Show ausgezeichnet wurde, müssen Spieler wie ein Detektiv denken und eine Vielzahl an Gadgets einsetzen, um Verbrechen in einer vollständig simulierten Sci-Fi-Stadt aufzuklären. Darin treffen sie einzelne Bürger – jeder mit eigenem Namen, Job, Wohnung und Tagesablauf. Jeder Fall erfordert eine individuelle Herangehensweise, um die Verdächtigen ausfindig zu machen. Fingerabdrücke müssen gescannt, Anruflisten überprüft, private Mails gelesen, Bürger bestochen und Überwachungsaufnahmen gecheckt werden, um an relevante Informationen zu gelangen. Um wichtige Orte näher zu untersuchen kann es auch von Nöten sein, Schlösser zu knacken, Türen aufzubrechen oder Sicherheitssysteme zu sabotieren. Jeder Fall kann auf unterschiedliche Arten gelöst werden.