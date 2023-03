Erste Alienware Gaming-Notebooks mit Nvidia 40er-GraKa sind endlich erhältlich

Das Warten hat ein Ende – Anfang Jänner kündigte Alienware mehrere brandneue Gaming-Notebooks an, wovon die ersten Modelle mit den neuesten NVIDIA-Grafikprozessoren der 40er-Serie endlich erhältlich sind.

Das 18-Zoll-Notebook Alienware m18 im schicken neuen Legend-3.0-Design bietet maximale Performance und wird ab dem 9. März mit einer Nvidia GeForce RTX 4080-Grafikkarte verfügbar sein. Gaming-Fans, die es nicht ganz so groß mögen, kommen mit dem Alienware m16 voll auf ihre Kosten. Das kompaktere Modell bietet eine ähnliche Leistung und das gleiche Design wie der große Bruder. Das 16-Zoll-Gerät wird ebenfalls ab dem 9. März erhältlich sein, auch mit der Konfiguration mit Nvidia GeForce RTX 4080.

Last but not lease gibt es eine Info zum Alienware x16: dieser ist ab sofort mit einer Nvidia GeForce RTX 4080 für 4.149 Euro vorbestellbar. Diese Gerät richtet sich an Gamer:innen, die mehr als eine reine Spielemaschine benötigen und ist der perfekte Kompromiss zwischen Mobilität und großer Bildfläche.

Im 2. Quartal werden die drei Geräte auch mit AMD-Optionen erhältlich sein, Preise werden kurz vor der Verfügbarkeit bekannt gegeben.