Englischsprachiges Biomutant Video erklärt die Funktionen des Spiels

Das postapokalyptische Wung-Fu-RPG Biomutant erscheint schon in einer Woche – damit alle bestens darauf vorbereitet sind, veröffentlichte THQ Nordic nun ein englischsprachiges Erklärvideo, in dem Stefan Ljungqvist, Art & Creative Director von Experiment 101, viele Fragen, die euch vielleicht unter den Fingernägeln jucken, erklärt. Wie funktioniert das Crafting oder was hat es denn nun mit diesem Aura-System auf sich. Diese und weitere Fragen werden beleuchtet. Viel Spaß damit!