Einsteiger-Rucksack Caturix Cumbattant ab sofort erhältlich

Das Schweizer Unternehmen CATURIX, das vor wenigen Wochen den Attachader hierzulande auf den Markt gebracht hat, erweitert mit dem Backpack CUMBATTANT das Produktsortiment in Deutschland und Österreich. Der Rucksack ist das Einstiegsmodell der Backpack-Serie von CATURIX und sorgt für den sicheren sowie bequemen Transport der wertvollen Gaming-Ausstattung.

38 Liter Stauraum und absolute Sicherheit

Das praktische Gaming-Backpack Cumbattant bietet mit 38 Litern Stauraum ausreichend Platz, um das komplette Gaming-Equipment sicher unterzubringen. In dem großen und geräumigen Hauptfach können sowohl die Konsole als auch das gesamte Gaming-Zubehör ohne Weiteres aufbewahrt werden. Mithilfe der praktischen, eingenähten Icons ist direkt zu erkennen, in welchen Fächern sich die einzelnen Komponenten unterbringen lassen. Das Frontpanel lässt sich komplett öffnen und die Produkte sind sofort griffbereit. Zudem befindet sich auf der Rückseite des Rucksacks ein großes und gut gepolstertes Fach für die sorgenfreie Aufbewahrung des Notebooks. Um weitere Gegenstände wie bspw. eine Trinkflasche, den Geldbeutel oder Kabel zu transportieren, gibt es an den Seiten sowie an der Vorder- und Oberseite des Backpacks weitere Fächer. Außerdem lässt sich ein nützlicher Schlüsselanhänger per Clip in der vorderen Tasche integrieren. Das verhindert die lange und lästige Suche nach dem Schlüssel in den Tiefen des Rucksacks.

Angenehmer Tragekomfort und Wasserbeständigkeit

Das Rucksack kann aufgrund der verstellbaren Riemen optimal an den Körper angepasst werden. Für noch mehr Tragekomfort sorgen die ergonomisch gepolsterten Schultergurte, die sich mit dem Lastverstellriemen je nach Bedarf einstellen lassen. Die speziell von CATURIX entwickelte AIR-FLOW-Konstruktion garantiert eine hohe Luftzirkulation, damit auch nach vielen Tragestunden des Rucksacks ausreichend Komfort geboten ist. Außerdem verringern die Kompressionsriemen an beiden Seiten des Cumbattant die zu tragende Last.

Auch vor starkem Regen ist das Backpack bestens geschützt, da zum einen der stabile Unterboden aus wasserdichtem TPU Material besteht. Zum anderen verleiht eine hochwertige, wasserabweisende PU-Beschichtung zusätzliche Sicherheit.

Ein weiteres Highlight ist eine mitgelieferte Mikro-Taschenlampe im Hauptfach des Cumbattant. Mit dieser kann das Innere des Backpacks ausgeleuchtet werden und alle Gegenstände sind im Nullkommanichts auffindbar. Um dem Rucksack einen eigenen Style zu verpassen, lässt sich der Klettbereich auf der Vorderseite mit individuellen Patches gestalten.