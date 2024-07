LEGO Super Mario & Yoshi aus Super Mario World angekündigt

Ein neues Lego Super Mario-Set, diesmal mit Mario und Yoshi aus Super Mario World, wurde auf der San Diego Comic-Con gezeigt.

Über LEGO Super Mario & Yoshi

Das Set, von dem Bilder auf X im Umlauf sind, wurde als Teil von Legos Stand auf der San Diego Comic-Con entdeckt, der an diesem Wochenende stattfindet. Anstelle eines Spielsets zeigt dieses Lego-Set ein Side-on-Bild des Sprites aus dem Spiel. Die Beine können sich mit einer Kurbel an der Seite des Lego-Sets bewegen. Das Set wird voraussichtlich im Oktober eingeführt, die Preise sind derzeit nicht offiziell für das Set verfügbar, aber es wird erwartet, dass es etwa 200,- Euro kostet, basierend auf früheren Angeboten für ähnliche Lego-Angebote. Was haltet ihr davon, würdet ihr euch so etwas zu Hause hinstellen?