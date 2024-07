Gamewarez kündigt Adventspakete an

Der Sommer ist im vollen Gange und die Vorweihnachtszeit lässt nicht mehr lange auf sich warten. Um schon jetzt perfekt darauf vorbereitet zu sein, bietet Gamewarez in diesem Jahr Adventspakete für Gamer:innen an. Diese gibt es in vier Varianten und lassen jedes Gaming-Herz höherschlagen. Die Adventspakete beschränken sich mit ihren 6 Türchen auf die vier Adventssonntage, Nikolaus und Heiligabend und können ab sofort vorbestellt werden.

Gamewarez Adventspakete im Überblick

Insgesamt bietet Gamewarez vier verschiedene Adventsboxen an, die für jeden Gamer etwas Besonderes bereithalten:

Adventsbox XL

Classic Gaming Sitzsack Bundle

4 weitere Goodies

Adventsbox L

Classic Gaming Sitzsack

5 weitere Goodies

Adventsbox M

Classic Gamerpad

5 weitere Goodies

Adventsbox S

Doubleface Gamerpad

5 weitere Goodies

Die Pakete sind vollgepackt mit Gaming-Goodies, Leckereien und je einem Gamewarez-Produkt nach Wahl. Dabei fokussieren sich die Boxen auf 6 Türchen und können an den Adventssonntagen, Nikolaus und Heiligabend geöffnet werden. Vorausgesetzt man besitzt die nötige Beherrschung dafür.

Perfekt zum Beschenken – für einen selbst oder die Liebsten

Diese exklusiven Adventspakete sind eine gelungene Überraschung für alle Gaming-Enthusiasten. Ob man sich selbst eine Freude machen oder einen geliebten Gamer beschenken möchte – die Gamewarez-Adventsboxen bringen definitiv festliche Stimmung ins Haus.

Verfügbarkeit und Vorbesteller-Angebote

Die Boxen sind ab sofort für 112,90€ (Box S), 129,90 (Box M), 189,90 (Box L) und 224,90€ (Box XL) verfügbar und werden ab Mitte November versendet. Zum Launch der Adventspakete erhalten alle Vorbesteller bis einschließlich den 31. August 10% Rabatt auf die Adventsboxen sowie kostenlosen Versand. Darüber hinaus erhalten die ersten 50 Bestellungen aus Deutschland einen PlayStation Gutschein in Höhe von 20€.