Noch mehr LEGO: Auch Shadow the Hedgehog kommt im Oktober 2024

Das neue Lego-Set mit Shadow the Hedgehog, wenn man den Quellen glauben darf, wird für 69,99 Euro verkauft und am 1. Oktober veröffentlicht.

Über LEGO Shadow the Hedgehog

Dies ist das neueste in der wachsenden Linie von Lego Sonic the Hedgehog-Sets. Diese Sets umfassen mehrere miteinander verbundene Playsets sowie Dioramen, die sich an langgediente Fans richten. “Erwachsene Gaming-Enthusiasten können ihre Leidenschaft für die Ultimate Lifeform mit diesem sammelbaren Shadow the Hedgehog (77000) baubaren Lego-Display-Geschenkmodell teilen”, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Sets. “Dieses authentisch detaillierte Modell-Kit fängt die mutige Färbung und den heftigen Ausdruck von Shadow ein, einem ikonischen Charakter aus der Sonic the Hedgehog™-Videospiel-Franchise. Das baubare Display-Set verfügt über den Kopf von Shadow und ein Namensschild sowie Ostereier, die sowohl im Kopf als auch im stabilen Ständer versteckt sind.”

Shadow wird sowohl im kommenden Sonic-Videospiel als auch im Film eine Hauptrolle spielen. Sonic X Shadow Generations wird am 25. Oktober wird am 25. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Sonic X Shadow Generations ist eine aktualisierte Version des Plattformers Sonic Generations aus dem Jahr 2011. Im Originalspiel arbeiten Sonic und seine Freunde mit ihrem früheren Selbst zusammen, wobei das Spiel in zwei Spielstilen gespielt wird: “klassisch”, das hauptsächlich Side-Scrolling ist, und “modern”, das 3D-Levels bietet. Der dritte Sonic the Hedgehog-Film, in dem Shadow neben Sonic die Hauptrolle spielt, soll im Dezember veröffentlicht werden.