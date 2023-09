Ein Bundle namens Horizon Forbidden West Complete Edition (PS5) ist auf dem Weg

Immer diese Rating-Boards: Horizon Forbidden West Complete Edition für PS5 wurde auf einer Bewertungsplattform in Singapur entdeckt.

Mehr zur Complete Edition

Eine Ankündigung für eine “vollständige Ausgabe” von Horizon Forbidden West könnte unmittelbar bevorstehen, da eine Auflistung für das Spiel auf einer Bewertungstafel entdeckt wurde. Die Rating-Boards weltweit müssen sich nämlich mit den Themen im Game auseinandersetzen und dann eine Altersbeschränkung respektive -empfehlung aussprechen. Da kommen die USK-Ratings her, und im Falle dieses Titels lautet die Beschreibung wie folgt: “Horizon Forbidden West Complete Edition ist eine Zusammenstellung, die das ursprüngliche Abenteuerspiel Horizon Forbidden West (ab 16 Jahren) und die Erweiterung Horizon Forbidden West: Burning Shores enthält.“

In Singapur laufen die Uhren dann doch ein wenig anders, denn aufgrund der Möglichkeit, eine gleichgeschlechtliche Beziehung auf dem Bildschirm miterleben zu können, wird der Titel dort erst ab 18 Jahren freigegeben. Während man in unseren Breitengraden über eine solche Entscheidung wohl nur den Kopf schütteln kann, ändert dies nichts an der Tatsache, dass uns wohl eine Horizon Forbidden West Complete Edition bevorsteht! Übrigens: In der Burning Shores-Erweiterung des Grundspiels (zu unserem Test) reist Aloy zu den Ruinen von Los Angeles, um Informationen über die alte Vorläuferrasse aufzuspüren, gegen die Aloy im Hauptspiel Zero Dawn gekämpft hat.