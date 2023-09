Gotham Knights für Nintendo Switch steht wohl in den Startlöchern

Gotham Knights wurde für Nintendo Switch bewertet, was darauf hindeutet, dass eine Ankündigung unmittelbar bevorstehen könnte.

Über Gotham Knights für Switch

Das Spiel, das ursprünglich letztes Jahr für PS5 und Xbox Serie-Konsolen veröffentlicht wurde, könnte nun auch auf die Nintendo-Plattform kommen. Schon wieder eine Bewertungs-News, könnte man meinen – aber genau diese Leaks sind auch die verlässlichsten! Beispielsweise ging das auch bei der Batman: Arkham Trilogy so vonstatten, sie wird am 13. Oktober für Switch veröffentlicht. Die Sammlung enthält die Batman-Spiele Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. Die Sammlung wird allerdings Batman Arkham Origins weglassen.

In Verbindung mit allen zuvor veröffentlichten DLCs wird es das erste Mal sein, dass die Gotham Knights-Serie auf Switch erscheint. Die Trilogie wird für Nintendos Konsole von Turn Me Up Games entwickelt, das zuvor Switch-Versionen von It Takes Two, Tony Hawks Pro Skater 1+2 und Borderlands Legendary Collection in Arbeit hatte. Lang dauert es wohl nicht mehr, dass eine neue Nintendo Direct-Veranstaltung kommen wird. Dies wurde vom Twitter-Benutzer Pyoro nahegelegt, der in letzter Zeit eine starke Erfolgsbilanz hat, wenn es um Nintendo-Lecks geht, und er redet von einem neuen F-Zero-Titel.