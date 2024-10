EET SolMate wird noch klüger: Update ermöglicht Shelly Smart Meter-Kompatibilität

Mit dem neuesten Update der mySolMate-App erweitert EET die Möglichkeiten für eine noch intelligentere Energieverwaltung!

Ab sofort ist die App mit dem Shelly Smart Meter Shelly 3EM kompatibel. Dadurch könnt ihr euren Energieverbrauch und die Energieproduktion noch detaillierter überwachen und optimieren. Das Update wird laut offizieller Info ab sofort ausgerollt und die Funktion kann demnächst verwendet werden. Der SolMate nutzt zwar bereits NetDetection – EETs patentierte Messtechnologie, die den Stromverbrauch in eurem Haushalt auf einer Phase misst und bedarfsgerecht einspeist. Die einphasige Messung durch NetDetection ist für die meisten Haushalte vollkommen ausreichend.

Wer es aber noch genauer wissen möchte, bekommt durch das Shelly-Update in der App nun ein noch vollständigeres Bild. Der Shelly Smart Meter misst den Energieverbrauch nämlich auf allen drei Phasen! Euer Shelly Smart Meter sollte jedoch am besten von einer Fachkraft installiert werden. Wenn ihr Plug-and-Play möchtet und zusätzliche Kosten vermeiden wollt, dann könnt ihr natürlich NetDetection von SolMate nutzen, um euren Energieverbrauch zu erkennen. Wie sich der SolMate bei uns im Praxistest so geschlagen habt, könnt ihr in unserem Testbericht nachlesen!