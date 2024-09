EcoFlow stellt auf der IFA 2024 vier neue tragbare Powerstationen vor

EcoFlow stellt auf der IFA das EcoFlow DELTA Pro 3 Solarbatteriesystem für Privathaushalte sowie drei neue Serien von tragbaren Powerstationen vor: die RIVER 3 Serie, die DELTA 3 Serie und RAPID vor.

X-Core 3.0 und die weltweit erste 5-Sterne-Zertifizierung



Diese Serien tragbarer Powerstationen mit der neuen integrierten X-Core 3.0-Architektur von EcoFlow bieten benutzerfreundliche, flexible und zuverlässige Energielösungen für jeden Lebensstil. Mit über 1.000 Patenten setzt X-Core 3.0 neue Maßstäbe in den Bereichen Sicherheit, Ladegeschwindigkeit, Leistung, Geräuschreduzierung, intelligentes Management und mehr.

Besonders bemerkenswert ist, dass EcoFlow seine eigenen branchenführenden Schnellladefähigkeiten noch einmal übertroffen hat. DELTA 3 Plus erhielt die weltweit erste 5-Sterne-Zertifizierung für schnelles und sicheres Laden von SGS, dem führenden Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz. DELTA Po 3 ermöglicht eine vollständige Ladung von 1 kWh in nur 56 Minuten, wobei der optimale Gesundheitszustand der Batterie auch bei intensivem Gebrauch erhalten bleibt. Diese Leistung stärkt die Position von EcoFlow als führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energielösungen.

DELTA Pro 3: Der einfache Weg zum energieautarken Haushalt



Einfache und flexible DIY Installation

Das EcoFlow DELTA Pro 3 Solarbatteriesystem für Privathaushalte umfasst Solarpanele, die tragbare DELTA Pro 3 Powerstation und den EcoFlow PowerStream Mikro-Wechselrichter. Für die Installation dieses Systems ist kein Installateur oder Elektriker erforderlich. Der Nutzer verbindet den Mikro-Wechselrichter und die DELTA Pro 3 Powerstation mit den Solarpanelen, schließt den Mikro-Wechselrichter an das Hausnetz an und verbindet ihn schließlich mit der DELTA Pro 3.

Neben der Funktion als Solarbatteriesystem für den Hausgebrauch kann DELTA Pro 3 auch als autarkes Gerät zur Energieversorgung von Homeoffices, Werkstätten, Outdoor-Projekten und Reisemobilen eingesetzt werden und bietet somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Echte Energieunabhängigkeit durch 24-Stunden-Stromversorgung

EcoFlow DELTA Pro 3 ermöglicht echte Energieunabhängigkeit durch die DualCharge und DualPower Technologie von EcoFlow. Die DualCharge Technologie unterstützt die gleichzeitige Einspeisung von Solarenergie durch den Mikro-Wechselrichter und DELTA Pro 3, wodurch insgesamt 3 400 W1 Solarenergie eingespeist werden können. Damit kann das System täglich bis zu 16 kWh2 Solarenergie bereitstellen, was dem Energiebedarf eines durchschnittlichen Haushalts entspricht. Die DualPower Technologie ermöglicht eine maximale Leistung von 4 800 W3 , mit der nahezu alle Haushaltsgeräte betrieben werden können, einschließlich leistungsintensiver Verbraucher wie Klimaanlagen, Heizungen und Brunnenpumpen.

Mit einer Basiskapazität von 4 kWh ist EcoFlow DELTA Pro 3 auf 12 kWh als Einzelgerät und 8 kWh bei Verwendung als Solarbatteriesystem erweiterbar. Mit einem einzigen Gerät kann ein Kühlschrank bis zu drei Tage lang betrieben werden, sodass auch in Zeiten ohne Sonneneinstrahlung eine kontinuierliche Energieversorgung gewährleistet ist.

Erweitertes Energiemanagement mit Geräten von Drittanbietern

Mit Smart Plugs und der EcoFlow App kontrollieren und steuern die Nutzer den Energieverbrauch jedes Geräts, verfolgen die erfasste Solarenergie und erfassen ihre Einsparungen. Das EcoFlow DELTA Pro 3 Solarbatteriesystem ist mit Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM und Tibber Pulse kompatibel und ermöglicht eine automatische Energiezuweisung.

Familienfreundliches System – sicher und leise

Das EcoFlow DELTA Pro 3 Solarbatteriesystem erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards der Branche. Es ist mit LFP-Zellen in Automobilqualität ausgestattet und verfügt über das branchenweit erste nach IP 65 zertifizierte Batteriepack, das gegen Stöße, Wasser, Staub und Feuer geschützt ist. Die bahnbrechende Cell-to-Chassis Konstruktion und das fortschrittliche Batteriemanagementsystem ermöglichen eine Überwachung und einen Schutz rund um die Uhr. Mit einem Betriebsgeräusch von nur 30 dB dank EcoFlow X-Quiet Technologie bietet DELTA Pro 3 Komfort für jede Familie.

RIVER 3 Serie: Kompakte und leistungsstarke Lösungen für Outdoor Abenteuer

Die EcoFlow RIVER 3 Serie mit einer Kapazität von 245 Wh bis 858 Wh umfasst die Modelle RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max und RIVER 3 Max Plus. Diese Modelle sind 33 % kleiner und kompakter als der Branchendurchschnitt und bieten eine maximale Leistung von 600 W, was sie zu den am höchsten bewerteten tragbaren Powerstationen in ihrem Kapazitätsbereich macht. Mit der EcoFlow X-GaNPower-Technologie ist die RIVER 3 Serie die erste tragbare Powerstation, die GaN-Halbleitermaterialien für eine höhere Effizienz und eine doppelte Laufzeit bei Geräten unter 100 W verwendet.

RAPID: Revolution beim Laden unterwegs

Die EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank ist in zwei Varianten erhältlich: 5 000 mAh und 10 000 mAh. Mit Qi2-zertifiziertem kabellosen Laden, das doppelt so schnell ist wie Qi1, kann die RAPID Magnetische Powerbank ein iPhone 15 in 44 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen. Für noch schnelleres Aufladen bietet das integrierte USB-C Schnellladekabel eine maximale Leistung von 65 W und lädt ein iPhone 15 Pro Max in 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent auf. RAPID unterstützt zahlreiche Ladeprotokolle und ist daher mit den meisten tragbaren Geräten kompatibel, darunter MacBooks, iPads, Kindle und Fitnessarmbänder.

DELTA 3 Serie: Die schnellste Ladeleistung der Branche für viele Einsatzbereiche

Die EcoFlow DELTA 3 Serie umfasst die Modelle DELTA 3 und DELTA 3 Plus. DELTA 3 Plus ist die weltweit schnellste Powerstation und wurde von SGS mit einer 5-Sterne-Zertifizierung für schnelles und sicheres Laden ausgezeichnet. Dank der EcoFlow X-Stream Technologie ist die DELTA 3 Plus Kapazität von 1 024 Wh Kapazität in nur 56 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufgeladen. Mit fünf branchenführenden Lademethoden, einschließlich AC, Solar, Generator, Kfz-Laden und Multi-Charge (AC + Solar), einer Leistung von 1 800 W und einem kompakten Design bietet DELTA 3 Plus eine flexible Energielösung für jede Umgebung.

Verfügbarkeit

EcoFlow DELTA Pro 3 ist in der EU ab dem 6. September 2023 zu einem Preis von 3 299 € erhältlich sein. Die EcoFlow RIVER 3 Serie, die RAPID Serie und die DELTA 3 Serie werden voraussichtlich im 4. Quartal 2024 in der EU auf den Markt kommen. Die Preise für diese Serien werden zu den jeweiligen Markteinführungsterminen bekannt gegeben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die EcoFlow Webseite oder Amazon.