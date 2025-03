EAs Skate bekommt „episches Update“ – mit Mikrotransaktionen

In einer Update-Nachricht, die verschickt wurde, versprach EA ein „episches Gameplay-Update“ zusammen mit „aufregenden“ Updates für Skate.

Mehr zu Skate

Aber reden wir nicht um den heißen Brei herum: EA hat offiziell Mikrotransaktionen zu Skates neuester Alphaversion hinzugefügt. Diese als San Van Bucks bekannte In-Game-Währung ermöglicht es den Spieler*innen, verschiedene kosmetische Gegenstände zu kaufen. Laut Full Circle wird dies hinzugefügt, um sicherzustellen, dass alle eine „positive Erfahrung beim Kauf von Artikeln im Skate-Shop“ haben. „Um sicherzustellen, dass wir diese Ziele beim Early Access erreichen, haben wir die Option aktiviert, virtuelle Währung (San Van Bucks) in unserem laufenden Closed Alpha-Spieltest zu kaufen und zu verwenden“, heißt es in der Nachricht. „Ihr Feedback wird sehr geschätzt, um beim Start des Early Access ein großartiges Erlebnis zu bieten.“

Da sich das Spiel immer noch in einem Playtest-Zustand befindet, wird erwähnt, dass der Kontofortschritt manchmal zurückgesetzt werden kann und vor dem Start in den Early Access vollständig zurückgesetzt wird. Sollte man Geld für San Van Bucks ausgeben – und damit auch für Artikel – werden alle Einkäufe, die ihr tätigt, wieder in San Van Bucks umgewandelt und zu Beginn des Early Access wieder verfügbar gemacht. Um sicherzustellen, dass wir sie erhalten, müssen wir jedoch dasselbe EA-Konto sowohl für Playtests als auch für die Early Access-Phase verwenden. EA Skate soll irgendwann im Jahr 2025 veröffentlicht werden. Wenn dies der Fall ist, wird das Spiel auf PC und Konsole kostenlos spielbar sein, voraussichtlich auch auf Mobilgeräten.