Dynasty Warriors: Origins – ab diesem Zeitpunkt könnt ihr spielen!

Käufer*innen der Dynasty Warriors: Origins Digital Deluxe-Version können früher spielen, so viel ist klar. Aber wann genau? Lest es hier bei uns!

Über Dynasty Warriors: Origins

Da seit der Veröffentlichung von Dynasty Warriors 9 mehr als ein halbes Jahrzehnt vergangen ist, wäre es vielleicht eine Untertreibung zu sagen, dass Franchise-Fans ziemlich begeistert von Dynasty Warriors: Origins sind. Es ist bei weitem das bisher am besten aussehende Spiel der Reihe, und wenn die kürzlich veröffentlichte Demo des Spiels etwas ist, nach dem man sich richten kann, sieht es auch nach dem aufregendsten Teil der Serie aus. Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Wann können die Fans endlich loslegen? Wie bei vielen anderen großen Videospielveröffentlichungen in der Neuzeit ist es möglich, das Game frühzeitig zu spielen. Um dies zu tun, müsst ihr die Digital Deluxe-Edition des Spiels erwerben. Wie so oft bestimmt das Geld die Musik!

Denn sie kommt auch mit einer Auswahl ikonischer Dynasty Warriors-Audiotracks, dem offiziellen Artbook und Soundtrack des Spiels und einer nicht genannten Anzahl von In-Game-Briefen geliefert wird, von denen letztere euch während eures gesamten Durchspiels geliefert werden und euch 10.000 Gold und 30 Pyroxene zur Verfügung stellen. Wie viele andere Videospiele, die heutzutage veröffentlicht werden, wird Dynasty Warriors: Origins um Mitternacht, Ortszeit, veröffentlicht, wobei die lokale Zeit durch die Region des digitalen Storefront-Kontos des Spielers bestimmt wird. Was das Veröffentlichungsdatum beläuft, so können alle mit frühem Zugang am 14. Januar mit Dynasty Warriors: Origins beginnen, während diejenigen mit der Standardausgabe des Spiels am 17. Januar Zugang erhalten – jeweils um 00:00 Uhr unserer Zeit.