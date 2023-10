DreamWorks Trolls Remix Rescue erscheint am 27. Oktober 2023

Wer noch nicht genug von 3D-Plattformern wie Sackboy: A Big Adventure hat, bekommt mit DreamWorks Trolls Remix Rescue Nachschub!

Über DreamWorks Trolls Remix Rescue

Die musikalisch begabten, hochgekämmten kleinen Figuren aus der Trolls-Franchise spielen die Hauptrolle in einem neuen Spiel. Das kooperative 3D-Plattforming und die Charakteranpassung des Spiels sehen sehr ähnlich wie die Spiele von Sackboy aus, ebenso wie seine plüschigen, gemütlich strukturierten Umgebungen. Aber dies ist auch ein Dreamworks Trolls-Spiel, also ist Musik eine zentrale Komponente. Neben vielen Spring- und „Haar-Jitsu”-Kämpfen werden Poppy, Branch, Guy Diamond und andere Trolle in rhythmischen Minispielen antreten, die von Guitar Hero– und Just Dance-Spielen inspiriert sind. Remix Rescue wird Melodien aus den Dreamworks-Animationsfilmen enthalten, darunter “Get Back Up Again” und “Hair Up”.

Was das Gameplay betrifft, sieht das Spiel ziemlich einfach (und kinderfreundlich) aus: Die Spieler nutzen die Haare der Trolle, um Feinde zu peitschen, wie ein Hubschrauber zu schweben und mit Objekten auf ihrer Mission zu interagieren, das Königreich der Trolle zu retten. Die Charakteranpassung sieht angemessen aus; es scheint keinen Mangel an seltsamen Frisuren zu geben, mit denen wir unsere Trolle personalisieren können. Zudem werden wir einen lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler:innen genießen können! DreamWorks Trolls Remix Rescue kommt am 27. Oktober 2023 auf den PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch. Das passt ja perfekt zum Erscheinungstermin von Trolls: Gemeinsam stark – da lohnt es sich, gleich bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Dieser Herbst wird wohl trollig!