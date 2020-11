Sackboy: A Big Adventure Test (PS5): Drolliges Gute-Laune-Spiel

Ich habe mich nach dem Test von Yoshi’s Crafted World und dem Spielen von Tearaway auf PS4 schon immer gewundert: Was kommt raus, wenn man diesen Art-Style hernimmt und mal auf richtig starker Hardware ( hier geht’s zum Test der PS5 ) laufen lässt? Nun, LittleBigPlanet war stets nett und lieb, aber technisch überzeugend fand ich die drei Titel nie. Ich hätte mir im Leben nicht gedacht, zu so einem Spiel einmal zu sagen: „Wow, das sieht klasse aus!“ Tja, und Sackboy: A Big Adventure hat genau das geschafft. Dass aber nicht nur die Optik, sondern auch der Rest so richtig gut passt, versprechen Sony und Sumo Digital auf der offiziellen Website des Spiels . Hier zuerst einmal der Ankündigungs-Trailer für euch zur Einstimmung!

Über Sackboy: A Big Adventure

VorbestellerInnen des Titels für PS4 und PS5 haben ein Goodie bekommen, und zwar eine Art „Vorgeschichte“ zum Spiel. Die alte Scarlet kommt nicht nur in dieser, sondern auch im Tutorial vor, das ist ein netter Zug vom Entwicklerteam Sumo Digital. Wirklich entgehen wird euch allerdings nichts, denn die Story von Sackboy: A Big Adventure ist nichts komplett Neues. Alle haben sich lieb in der Werkstadt, wo die Sack-Figuren leben, und das Leben könnte nicht schöner sein. Das ändert sich jedoch jäh, als der fiese Vex auftaucht und Unheil anrichtet. Mit seinem Auf-den-Kopf-Steller bringt er Chaos und Verwüstung, Vex saugt viele Bewohner einfach ein. Der Kühnste von allen, der namensgebende Sackboy, schafft es aber, zu entkommen.

Hier steigt ihr mit ein ins Geschehen. Ihr könnt wahlweise bis zu vier SpielerInnen vor Sackboy: A Big Adventure versammeln und so die einzelnen Levels spielen. Derzeit geht dies nur offline, Sumo Digital verspricht aber, einen Online-Multiplayermodus noch 2020 nachzureichen. Am Game selbst ändert es nichts, aber es macht unendlich viel mehr Spaß, sich gegenseitig durch die Stages zu helfen oder sich gegenseitig im Weg zu stehen! Grundsätzlich ist das Game ein klassischer 3D-Plattformer, in dem ihr nicht nur springen dürft, sondern auch zuschlagen, Ausweichrollen vollführen und euch Dinge greifen könnt. Ob ihr nun Kisten, Blumen oder eure MitspielerInnen durch die Gegend werft, ist vollkommen euch überlassen – hier kann schon einmal lustiges Chaos ausbrechen!

Das Spielprinzip des Titels

Grundsätzlich ist Sackboy: A Big Adventure ein Plattformer, das heißt, ihr müsst in einzelnen Gebieten bis zum Ende durchkommen. Eure gesteuerte Sack-Figur startet mit vier Leben, und wenn ihr von einer Plattform in die Tiefe fallt, verliert ihr eines davon. Nicht nur das, es gibt auch Gegner im Spiel, die sich manchmal durch Schläge, manchmal durch Sprünge auf den Kopf und manchmal auch gar nicht besiegen lassen. Trifft euch einer dieser Feinde, ist eure Sack-Figur verwundet, dies wird euch durch eine farbliche Hervorhebung angezeigt. Bekommt ihr dann noch einen Treffer ab, wird euch genauso ein Leben abgezogen. Das ist in allen Levels so, und übrigens gibt es auch noch Stages, die ihr nur gemeinsam mit MitspielerInnen (lokal oder online) in Angriff nehmen dürft.

Das Ziel des Games ist es, den fiesen Vex aufzuhalten, und das erledigt ihr, indem ihr alle Welten schafft. Am Ende jeder Welt gilt es, einen Bosskampf zu bestehen und den Fiesling mit seinen eigenen Bomben zu treffen. Ganz wie in einem Super Mario gibt es auch hier Dinge, die sich nur durch Erforschung offenbaren. In einzelnen Levels können dies große Preisblasen sein, die euch beim Freischalten neuer Welten behilflich sind. Es gibt aber auch auf der Weltkarte so manch Abzweigung, die euch zusätzliche Levels beschert, das ist eine nette Hommage an andere Spiele. Sammelt einfach, was das Zeug hält – das ist in Sackboy: A Big Adventure niemals verkehrt! Das ist auch ein großer Anreiz des Spiels, dazu aber gleich mehr.

Der Charme des Spiels

Sehr früh wird ersichtlich, dass die Verarbeitung des Titels extrem hoch ist. Nahaufnahmen der Sack-Figuren zeigen, dass die StrickritterInnen mit unglaublicher Liebe zum Detail erschaffen wurden. Nähte, verschiedene Arten von Stoffen, Lichteffekte auf den Stoffaugen, sogar der unregelmäßige Flaum von Wolle ist sichtbar – zwar ist Sackboy: A Big Adventure grundsätzlich bunt und quietschvergnügt, die Grafik ist aber nicht zu unterschätzen! Dazu kommt, dass ihr eure Sack-Figuren beim Händler Zom Zom mit verschiedensten Accessoires ausstatten könnt. Ob ihr nun komplette Sets wie den Mönch, den Sherpa oder das laufende Pinata kauft oder doch lieber Einzelteile selbst kombiniert, dürft ihr entscheiden. Das macht einen großen Reiz des Spiels aus, und dass alles zuckersüß aussieht, hilft natürlich dementsprechend.

Doch auch die musikalische Untermalung des Titels ist unbedingt hervorzuheben. Ohne hier zu viel verraten zu wollen, es gibt nicht nur Takt-Level, sondern auch Musik mit Hitpotential. Damit nicht genug, während ihr (gerade im Mehrspielermodus!) meistens zum Takt wippt, kommen auch noch die kreativen Levelgestaltungen hinzu. An ein Meisterwerk wie Super Mario Galaxy 2 kommt Sackboy: A Big Adventure nicht ganz dran, aber Bumerang, Greifhaken und andere Tricks lassen es niemals langweilig werden. Insgesamt hat Sumo Digital ein kunterbuntes Tohuwabohu an Ideen destilliert und es euch in dieser Form präsentiert. Die einen SpielerInnen mögen sagen, dass das Game grundsätzlich eher einfach und simpel gestaltet wurde – ich ziehe da „für die ganze Familie geeignet“ vor. Hier ein Story-Trailer für euch!