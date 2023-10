Gewinnspiel: Wir verlosen coole Trolls – Gemeinsam stark Goodies

Mit der für die Trolls charakteristischen Mischung aus neuen und klassischen Pop-Hits ist TROLLS – GEMEINSAM STARK ein schillerndes und liebenswertes Animations-Abenteuer für die ganze Familie. Regie führte Walt Dohrn, der bereits für die Vorgängerfilme Trolls World Tour sowie Trolls (als Co-Regisseur) verantwortlich zeichnete. Auch Produzentin Gina Shay (Trolls World Tour, Für immer Shrek) und Co-Regisseur Tim Heitz (Head of Story bei Trolls World Tour) sind keine Neulinge im Trolls-Universum.

Zwei Filme lang waren Poppy und Branch unzertrennlich. In TROLLS – GEMEINSAM STARK wird aus den besten Freunden nun endlich offiziell ein Paar (#broppy). Eines Tages entdeckt Poppy, dass Branch eine geheime Vergangenheit hat: Er war einst mit seinen vier Brüdern Floyd, John Dory, Spruce und Clay Teil der erfolgreichen Boyband BroZone. Die Gruppe löste sich allerdings auf, als Branch noch klein war. Seither hat er seine Brüder nicht mehr gesehen. Als Branchs Bruder Floyd von den beiden Popstar-Bösewichten Velvet und Veneer entführt wird, die es auf sein musikalisches Talent abgesehen haben, begeben sich Branch und Poppy auf eine turbulente Reise, um die BroZone-Brüder wieder zu vereinen – und natürlich haben die Trolls dabei immer den passenden Song parat!

Wo die Trolls auftauchen, herrscht immer gute Laune! Große und kleine Fans der liebenswerten Geschöpfe dürfen sich auf ein brandneues Kapitel der erfolgreichen Blockbuster-Reihe von DreamWorks Animation freuen: In TROLLS – GEMEINSAM STARK warten bekannte und neue Figuren, spannende Abenteuer und mitreißende Songs auf ihre Entdeckung.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 19.10.2023 verlosen wir in Kooperation mit Universal Pictures coole Trolls – Gemeinsam stark Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film startet am 19.10.2023 in den Kinos.

