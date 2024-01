Dream Vapor Special Edition: Neuer Controller für die Xbox Serie-Konsole

Ist das Vaporware? Ein neuer drahtloser Xbox Serie-Controller ist anscheinend vor einer offiziellen Ankündigung bekannt geworden.

Mehr zur Dream Vapor Special Edition

Laut dem mittlerweile äußerst treffsicheren Dataminer billbil-kun wird der neue Controller Dream Vapor Special Edition heißen. Obwohl die Farbe und das Design des Controllers noch nicht bestätigt wurden, scheint es wahrscheinlich, dass er einen ähnlichen visuellen Stil wie der Stormcloud Vapor-Controller haben wird. Die neue Edition wird Berichten zufolge am 6. Februar 2024 in Europa zum Preis von 69,99 Euro veröffentlicht. Eine aktualisierte Version des Arctic Camo Special Edition Xbox One Controllers, der letztes Jahr für die Serie-Konsolen in den USA auf den Markt kam, wird Berichten zufolge auch im nächsten Monat in Europa veröffentlicht. Es wird geschätzt, dass sie zwischen dem 13. und 20. Februar startet, ebenfals zum Preis von 69,99 Euro. Mittlerweile gibt es ja einen ganzen Haufen Controller – wie seht ihr das?