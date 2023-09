Dragon Quest 3 HD geht gut voran, Erscheinungstermin weiter unklar

Der Schöpfer der Dragon Quest-Serie, Yuji Horii, gab an, dass die Entwicklung von Dragon Quest 3 HD “ziemlich stetig voranschreitet”.

Dragon Quest 3 HD, der Arbeitstitel für ein bevorstehendes Remake eines der besten JRPGs aller Zeiten, wurde erstmals im Mai 2021 mit einem Gameplay-Trailer angekündigt. In den zweieinhalb Jahren seitdem haben Fans geduldig auf ein Update des Remakes gewartet, sei es ein neuer Trailer, ein Veröffentlichungsdatum oder einfach nur einige neue Informationen. Aber bis jetzt gab es nichts. Zugegeben, die einfache Bestätigung, dass sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet und sich in einem stetigen Tempo bewegt, ist das absolute Minimum für ein Update – aber immer noch besser als gar keines.

Übrigens, es wurde auch Dragon Quest 12: The Flames of Fate zur gleichen Zeit wie das DQ3-Remake angekündigt und ist seitdem auch weitgehend unter dem Radar geflogen. Im selben-Interview sagte Horii nur: “Es gibt immer noch nicht viel, was ich sagen kann”. Schade. Dragon Quest 3 HD, erstmals 1988 veröffentlicht, versetzt uns in die Lage des Sohnes oder der Tochter (wir können wählen) des legendären Kriegers Ortega, der von der Rettung der Welt vor der Bedrohung durch den Dämonenlord Baramos beauftragt ist. Das Spiel ist dafür bekannt, die Grundlage der ersten beiden Spiele mit einer neuen, offeneren Weltumgebung stark zu erweitern, das Tag/Nacht-System einzuführen, es den Spielern zu ermöglichen, Gruppenmitglieder frei zu tauschen, und mehr.