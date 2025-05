Disney Lorcana TCG: Nächstes Kapitel „Mythen“ erscheint im September 2025

Das Sammelkartenspiel mit den beliebten Disney Charakteren setzt seine epische Reise fort. Lorcanas Mythen kommen im September!

Zu Mythen in Lorcana

Das Disney Lorcana Trading Card Game wurde im August 2023 mit einem Set von 216 einzigartigen Karten veröffentlicht. „Das Erste Kapitel“ war ein sofortiger Erfolg und Fans auf der ganzen Welt erfreuten sich an dem strategischen Gameplay sowie den einzigartigen Interpretationen klassischer Disney Charaktere auf den Karten. Nun, nach sieben Sets und mehr als 1500 Karten – mit dem achten Set „Domäne von Dschafar“, das im Mai erscheint – investiert Ravensburger weiter in die florierende Disney Lorcana Community. Mit der Unterstützung des kompetitiven Spiels sowie der Entwicklung von neuen, beeindruckenden Sammelkarten mit Disney-Franchises, die bisher noch nicht im Spiel enthalten waren, geht Disney Lorcana in die nächste spannende Phase über. Das neunte Set „Mythen“ erscheint weltweit am 5. September 2025.

„Es ist eine große Ehre, Disney Lorcana in dieses aufregende nächste Kapitel zu führen“, sagt Elaine Chase, Chief Marketing Officer für Sammelkartenspiele bei Ravensburger. „Ich freue mich, meine über 30-jährige Erfahrung im Bereich Trading Card Games einzubringen. Vom Start bis hin zur nachhaltigen Unterstützung eines Sammelkartenspiels – ich kann es kaum erwarten, dass die Fans all das sehen, was wir geplant haben!“ Das Set „Mythen“ bringt zahlreiche neue Aspekte für Disney Lorcana Fans. Für alle, die gerne nach atemberaubenden Versionen ihrer Lieblingscharaktere suchen, gibt es zwei neue Seltenheitsstufen in Booster Packs: Mythisch und Ikonisch. Ikonische-Karten sind extrem selten und es gibt nur zwei Artworks pro Set, während Mythische-Karten häufiger als die bisherigen Verzauberten-Karten vorkommen und mit besonderem Artwork und Folienbehandlung beeindrucken.

Änderungen beim Spiel gegeneinander

Außerdem markiert Mythen einen Wendepunkt für das kompetitive Spiel: Zum ersten Mal werden Karten aus den ersten vier Sets aus dem Core Constructed-Format rotiert und sind damit nicht mehr legal in Wettbewerben. Diese Karten bleiben jedoch im neuen Format Infinity Constructed spielbar. Fans können weiterhin mit ihrer gesamten Kartensammlung spielen, doch die Rotation sorgt dafür, dass das Spiel frisch und abwechslungsreich bleibt. „Um das kompetitive Spiel lebendig zu halten, ist es wichtig, ältere Karten zu rotieren. Das eröffnet neue Strategien und frische Deckideen“, erklärt Ryan Miller, Brand Manager und Co-Designer von Disney Lorcana TCG bei Ravensburger. „Aber weil wir wissen, dass es Karten aus den ersten Sets gibt, die vielen Fans wichtig sind, und nicht alle diese Karten im ersten Jahr bekommen konnten, drucken wir einige dieser Karten in „Mythen“ neu – darunter auch Verzauberte-Versionen einiger Fanlieblinge!“ Bevor „Mythen“ im September erscheint, wird die fortlaufende Geschichte um Dschafar aus Disneys Aladdin ihren Höhepunkt erreichen, wenn das achte Set „Domäne von Dschafar“ im Juni kommt.

Dschafar besitzt nun die Hexwell-Krone und hat mit ihrer Macht Archazias Insel nach seinem bösen Willen korrumpiert. Fallen und Illusionen prägen „Domäne von Dschafar,“ und Glimmer wie Jasmin – Unermüdliche Strategin und Rapunzel – Kletterin müssen zusammenarbeiten, um die Krone zurückzuholen und den bösen Wesir zu besiegen. „Die Luminari Chroniken: Überfall auf den Palast“ ist ein neues Koop-Erlebnis für bis zu vier Spielende, das sie gegen Dschafar und seine Schergen antreten lässt. Prerelease-Events in Organized Play und Disney Stores beginnen am 30. Mai. Ab dem 6. Juni ist das achte Set überall erhältlich. Während sich bestehende Fans auf die neuen Karten in „Domäne von Dschafar“ freuen, gibt es Millionen von Menschen, die die unglaublichen Geschichten und Charaktere lieben, die Disney Studios zum Leben erweckt. Ravensburger möchte Disney Fans mit einem neuen Angebot begeistern, das die Freude am Sammeln aller Glimmer, Orte und Lieder wecken soll, die auf jeder Disney Lorcana Karte wunderschön dargestellt sind.

Zum neuen Starter-Set

„Das Starter Set für Sammler ist perfekt für alle, die Disney lieben und mit dem Sammeln von Karten beginnen möchten, die ihre Lieblingscharaktere und -momente aus Disney Klassikern zeigen“, sagt Chase. „Sammeln ist ein wichtiger Bestandteil jedes Sammelkartenspiels, und wir möchten zeigen, wie Disney Lorcana mit jedem geöffneten Booster Pack Fans begeistert.“ Das ist aber noch lange nicht alles! Tausende Spielende haben bereits an Turnieren und Events teilgenommen. Die besten der besten werden am 28. und 29. Juni bei der Disney Lorcana Weltmeisterschaft gegeneinander antreten. 28 der weltbesten Spielenden werden um den Titel der ersten Disney Lorcana TCG Weltmeisterschaft wetteifern. Fans weltweit können die Action live auf twitch.tv/DisneyLorcana verfolgen. Ein fantastisches Team aus Kommentierenden begleitet das Event, darunter Rebekah (RebekahQuests), Baker (LorcanaVillain), Liam (The Illumiteers), Brandon (Bsquared24) und JD (JDZ Quest).

Disney Lorcana TCG ist bereit zum Abheben! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, auf den fliegenden Teppich zu springen und in ein neues Kapitel des am schnellsten wachsenden Sammelkartenspiels der Welt aufzubrechen. Das Disney Lorcana TCG Team wird regelmäßig Neuigkeiten teilen und den Dialog mit der Community über Twitch, Discord und andere sozialen Kanälen weiter intensivieren. Disney Lorcana lädt ein: Trete der Community auf Discord oder Instagram bei und entdecke spannende Vorschauen und Ankündigungen des neuen Sets „Domäne von Dschafar“. Natürlich wird Ravensburger auch bei der Gamescom und SPIEL ESSEN 2025 vertreten sein – freut euch dabei auf neue Kartenenthüllungen und Vorschauen kommender Sets!