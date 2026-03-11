Disney feiert 100 Jahre Winnie Puuh mit neuen Produkten & Büchern
Im Oktober feiert Disney eine der beliebtesten Figuren der Welt: Winnie Puuh! Das Unternehmen würdigt damit den 100. Jahrestag der Veröffentlichung des Originalbuchs von A.A. Milne im Oktober 1926. Das Jubiläum wird das ganze Jahr 2026 über mit neuen Produktkooperationen, besonderen Storytelling-Momenten und Buchveröffentlichungen gefeiert, die den Fans die Welt von Puuh auf neue und inspirierende Weise näherbringen.
Seit Generationen begleiten Winnie Puuh und seine Freunde Kinder und Erwachsene durch ihre Abenteuer im Hundertmorgenwald. Mit Humor, Wärme und sanfter Lebensweisheit sind sie für viele zu treuen Weggefährten geworden. Bis heute fühlen sich Fans dem honigliebenden Bären und seinen Freunden verbunden – dem treuen Ferkel, dem energiegeladenen Tigger, dem melancholischen I‑Aah, dem klugen Rabbit, Kanga und Ruh sowie der weisen Eule. Gemeinsam regen sie die Fantasie an und schaffen Momente der Verbundenheit über Generationen hinweg.
Digitale Geschichten aus dem Hundertmorgenwald
Zum Auftakt der Feierlichkeiten startet Disney eine emotionale Markenkampagne, die Fans direkt in den Hundertmorgenwald einlädt. Über verschiedene Plattformen hinweg entstehen neue Inhalte, Erlebnisformate und Creator-Storytelling, die Puuhs zeitlose Lebensweisheiten aus heutiger Perspektive erzählen. Im Zentrum steht ein neuer Brand-Spot auf Disneys YouTube-Kanal – eine Hommage daran, wie Puuhs freundliche und achtsame Art Menschen weltweit inspiriert.
Produktkooperationen feiern das Puuh Jubiläum
Das ganze Jahr über arbeitet Disney mit führenden internationalen Marken zusammen, um besondere Kollektionen rund um Winnie Puuh und seine Freunde auf den Markt zu bringen. Die neuen Produkte bringen Puuhs Charakter und sein Vermächtnis in Fashion, Accessoires, Sammlerstücke und zahlreiche Lifestyle-Kategorien. Zu den ersten Highlights gehört eine Jubiläumskollektion von Primark. Funko erweitert seine Pop-Nooks-Reihe um neue Winnie Puuh Sammlerstücke und auch der Disney Store beteiligt sich mit neuen Kollektionen, darunter die florale Plüschserie Blooms by Disney Store. Neu erhältlich sind zudem zwei LEGO Disney Winnie Puuh Bausets: eine baubare Puuh Figur mit Honigtopf sowie das Set Ferkels Geburtstagsspaß, bei dem sich eine Geburtstagstorte öffnen lässt und Puuhs Haus im Hundertmorgenwald zum Vorschein kommt.
Simba bringt Puuh, Tigger, I-Aah und Ferkel als Jubiläums-Kuscheltiere im festlichen Look in den Handel. Im Beauty-Bereich folgen Kollektionen von Mad Beauty. Weitere Produkte erscheinen im Laufe des Jahres weltweit, darunter eine Kinder-Schuhkollektion von adidas, neue Produkte aus der Disney Darlings Reihe von JAKKS Pacific sowie Kollektionen von Squishmallows und Pandora.
Buchneuheiten zum Jubiläum
Auch im Publishing-Bereich entstehen zahlreiche Möglichkeiten, Puuhs Welt zu entdecken. Neue Titel laden Familien dazu ein, seine Botschaften über Freundschaft, Freundlichkeit und die Freude an den kleinen Dingen neu zu erleben. Zu den Highlights gehören unter anderem „Winnie Puuh – Das große Geschichtenbuch“ (ab Oktober, Carlsen) und „Winnie the Pooh: 100 Mindful Moments“, das am 22. September bei Penguin Random House erscheint und Leserinnen und Leser dazu einlädt, Puuhs Blick auf ein einfaches, achtsames und glückliches Leben neu zu entdecken. Die deutsche Ausgabe erscheint im Herbst bei Carlsen.