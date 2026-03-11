Disney feiert 100 Jahre Winnie Puuh mit neuen Produkten & Büchern

Im Oktober feiert Disney eine der beliebtesten Figuren der Welt: Winnie Puuh! Das Unternehmen würdigt damit den 100. Jahrestag der Veröffentlichung des Originalbuchs von A.A. Milne im Oktober 1926. Das Jubiläum wird das ganze Jahr 2026 über mit neuen Produktkooperationen, besonderen Storytelling-Momenten und Buchveröffentlichungen gefeiert, die den Fans die Welt von Puuh auf neue und inspirierende Weise näherbringen.

Seit Generationen begleiten Winnie Puuh und seine Freunde Kinder und Erwachsene durch ihre Abenteuer im Hundertmorgenwald. Mit Humor, Wärme und sanfter Lebensweisheit sind sie für viele zu treuen Weggefährten geworden. Bis heute fühlen sich Fans dem honigliebenden Bären und seinen Freunden verbunden – dem treuen Ferkel, dem energiegeladenen Tigger, dem melancholischen I‑Aah, dem klugen Rabbit, Kanga und Ruh sowie der weisen Eule. Gemeinsam regen sie die Fantasie an und schaffen Momente der Verbundenheit über Generationen hinweg.

Digitale Geschichten aus dem Hundertmorgenwald

Zum Auftakt der Feierlichkeiten startet Disney eine emotionale Markenkampagne, die Fans direkt in den Hundertmorgenwald einlädt. Über verschiedene Plattformen hinweg entstehen neue Inhalte, Erlebnisformate und Creator-Storytelling, die Puuhs zeitlose Lebensweisheiten aus heutiger Perspektive erzählen. Im Zentrum steht ein neuer Brand-Spot auf Disneys YouTube-Kanal – eine Hommage daran, wie Puuhs freundliche und achtsame Art Menschen weltweit inspiriert.