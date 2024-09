Disney Epic Mickey: Rebrushed (Test) – Ein frischer Anstrich für ein vergessenes Abenteuer!

Disney Epic Mickey: Rebrushed erweckt nach über zehn Jahren erneut die Magie des kreativen Disney Abenteuers. Dieses fantastische Remake schickt Micky auf eine ungewöhnlich düstere Reise in eine alternative Welt voller vergessener Disney-Figuren. Es ist unglaublich zu sehen, dass dieses surreale Disney-Erlebnis wieder zu neuem Leben erwacht und in bester Qualität erstrahlt. In dieser Version wurden nicht nur die visuelle Präsentation verbessert, sondern auch das Movement und die Kamerasteuerung überarbeitet. Damit erwartet uns eine unbekannte Seite von Micky Maus und seinen Freunden sowie eine düstere Geschichte. Was euch in diesem Remake ab dem 24. September 2024 alles erwartet, erfahrt ihr in diesem Test.

Neuer Anstrich für ein vergessenes Abenteuer

Epic Mickey (bei uns Micky Epic) entführte uns 2010 in ein exklusives und surreales Disney-Abenteuer für die Wii-Konsole. Nun, mit der überarbeiteten Version, erleben langjährige Fans sowie eine ganz neue Generation auf allen Konsolen, wie die magische und zugleich etwas düstere Welt erneut zum Leben erwacht. Disney Epic Mickey: Rebrushed verleiht dem in die Jahre gekommenen Abenteuer von Micky Maus einen frischen Anstrich, indem es eine Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen bietet, die das Spielerlebnis deutlich aufwerten.

Eines der auffälligsten Updates betrifft die visuelle Präsentation: Jedes Spielelement wurde von Grund auf in der Unreal Engine liebevoll neu gestaltet – von schärferen Texturen bis hin zu überarbeiteten Assets, die die Welt des Wastelands noch lebendiger wirken lassen. Besonders auffällig sind die verbesserten Lichteffekte und die detaillierteren Charaktermodelle, die dem Spiel ein modernes Erscheinungsbild verleihen.

Auch das Gameplay wurde erheblich verbessert. Micky hat jetzt neue Moves im Repertoire, die das Erkunden und Kämpfen dynamischer gestalten. Dazu gehört die Möglichkeit zu sprinten, was das Spieltempo etwas erhöht, eine Stampf-Attacke, mit der Micky Gegner und Hindernisse aus dem Weg räumt, sowie ein Dash, um Angriffen in letzter Sekunde auszuweichen. Zudem wurde die Kamerasteuerung überarbeitet. Was in der ursprünglichen Version oft als frustrierend empfunden wurde, lässt sich nun dank zweier Control-Sticks, wie bei jedem anderen 3D-Plattformer, ganz einfach kontrollieren. Die Kamera lässt sich nun präzise bewegen, was das Navigieren durch das Wasteland erheblich erleichtert.

Im Leveldesign wurden an einigen Stellen Verbesserungen vorgenommen, und es wurden neue Bereiche, Geheimnisse und Rätsel hinzugefügt, die es zu entdecken gilt. Außerdem gibt es drei Mal so viele Konzeptkunst-Sammlerstücke wie im Originalspiel. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass der Kern des Spiels unverändert bleibt, um die ursprüngliche Inszenierung nicht komplett zu verändern.

Eine ungewöhnliche Geschichte

Alles beginnt, als der noch unbekannte Micky Maus eines Nachts eine mysteriöse Werkstatt entdeckt. In diesem Labor erschafft der Zauberer Yen Sid (bekannt aus „Fantasia“) mit einem magischen Pinsel das Wasteland – eine düstere, verzerrte Version von Disneyland, die von vergessenen Disney-Charakteren bevölkert wird. Voller Neugier experimentiert Micky mit dem übernatürlichen Pinsel, verschüttet jedoch versehentlich Verdünner und verursacht damit Chaos. In Panik flieht Micky aus der Werkstatt, ohne den Schaden zu beheben. Im Glauben, das Problem hinter sich gelassen zu haben, lebt Micky sein glorreiches Leben und wächst zum Disney-Maskottchen heran, das wir alle kennen und lieben. Doch Jahre später wird Micky von einem Schattenmonster in die vergessene Welt des Wastelands gezogen. Dort muss er die Verwüstung, die er angerichtet hat, rückgängig machen und gleichzeitig gegen Feinde antreten, die durch seine Unachtsamkeit entstanden sind. Micky erlebt das volle Ausmaß der Konsequenzen seiner Handlungen!

Ausgestattet mit dem magischen Pinsel hat Micky die Fähigkeit, mit Farbe zu erschaffen und mit Verdünner zu zerstören. Die zentrale Spielmechanik dreht sich darum, wie die Spieler:innen diese beiden Kräfte einsetzen, um Rätsel zu lösen, Gegner zu bekämpfen und die Welt zu verändern. Micky kann entscheiden, ob er als heldenhafte Figur auftritt, die das Wasteland rettet und wiederherstellt, oder als ein Zerstörer, der Chaos hinterlässt. Was direkten Einfluss auf die Welt, das Verhalten der Charaktere und im Endeffekt auf die Story hat. Bewaffnet mit Farbe und Verdünner gestaltest du also dein Abenteuer und das Schicksal dieser alternativen Welt.

Yen Sid, dessen Name rückwärts “Disney” buchstabiert, ist eine Art Hüter der Magie und hat das Wasteland als Zufluchtsort für vergessene und zurückgelassene Disney-Charaktere erschaffen. Figuren, die einst berühmt waren, aber im Laufe der Zeit in den Hintergrund geraten sind. Diese vergessenen Figuren leben nun in einer Welt, die in Verfall geraten ist, mit zerstörten Attraktionen, gebrochenen Träumen und einer melancholischen Atmosphäre. In diesem heruntergekommenen Land trifft Micky auf eine ganz besondere Figur: seinen Vorgänger, Oswald den glücklichen Hasen.

Wer ist Oswald der glückliche Hase?

Die Geschichte von Oswald dem glücklichen Hasen ist ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte von Disney. Oswald war Walt Disneys erste erfolgreiche Zeichentrickfigur, die in den 1920er Jahren für Universal entwickelt wurde, und er war ursprünglich ein großer Erfolg. Doch aufgrund von Differenzen mit Universal verlor Walt Disney die Rechte an der Figur, und so wurde Micky Maus als Nachfolger erschaffen, der Oswalds Ruhm schnell übertraf.

Micky wurde rasch zu einem weltweiten Phänomen, während Oswald in Vergessenheit geriet. Doch die Geschichte von Oswald nahm eine überraschende Wendung, als Disney im Jahr 2006 die Rechte an der Figur zurückerlangte. Dies geschah durch einen ungewöhnlichen Tausch mit NBC, bei dem Disney den beliebten Sportkommentator Al Michaels im Austausch für die Rechte an Oswald freigab.

Oswald selbst ist eine Figur voller Charme und Nostalgie. Als glücklicher Hase war er der Vorgänger von Micky Maus, und seine Rückkehr in „Epic Mickey“ ist nicht nur ein Zeichen von Disneys Respekt gegenüber ihrer eigenen Geschichte, sondern auch ein zentraler Aspekt der Handlung. Die Rivalität zwischen Oswald und Micky ist nicht nur ein persönliches Drama, sondern spiegelt auch Disneys eigene Geschichte wider – die alte Figur, die durch eine neue ersetzt wurde und nun nach Anerkennung strebt. Oswald hat das Gefühl, von Disney und der Welt vergessen worden zu sein, während Micky weltweite Berühmtheit erlangte. Im Verlauf der Geschichte müssen Micky und Oswald lernen, ihre Differenzen zu überwinden, um das Wasteland vor der vollständigen Zerstörung zu bewahren. Während Oswald anfangs feindselig gegenüber Micky ist, entwickelt sich im Laufe des Spiels eine Versöhnung, bei der beide Charaktere erkennen, dass sie gemeinsam stärker sind. Dieser Ansatz wurde auch im Nachfolger Disney Micky Epic: Die Macht der 2 aufgegriffen.

Diese tiefere Ebene der Geschichte macht „Epic Mickey: Rebrushed“ zu einem faszinierenden Erlebnis sowohl für langjährige Disney-Fans als auch für neue Spieler, die mehr über die Wurzeln von Micky und die vergessenen Schätze des Disney-Universums erfahren möchten.

Alte Zeiten und Träume

Um das surreale Erlebnis zu neuem Leben zu erwecken, musste ein neuer Entwickler her, da die damalige Schmiede, Junction Point Studios, inzwischen aufgelöst wurde. THQ übergab das Projekt einem Wiener Entwicklerstudio und konnte sogar den ehemaligen leitenden Entwickler zurückholen. Das Studio, namens Purple Lamp, arbeitete eng mit den ursprünglichen Schöpfern Warren Spector und Rolf Mohr sowie Disney Games zusammen, um die einzigartige Vision des Originals einzufangen und zu modernisieren.

Was Epic Mickey so besonders macht, ist seine düstere Atmosphäre, die viele Themen behandelt, die in typischen Disney-Geschichten selten vorkommen. Dies verleiht der Geschichte eine melancholische Note, die sich deutlich von den sonst fröhlichen Welten der Disney-Filme abhebt.

Die ursprüngliche Vision von Epic Mickey war deutlich düsterer als das, was letztendlich im Spiel umgesetzt wurde. In den frühen Entwicklungsphasen sollten viele Mechaniken und Story-Elemente wesentlich tiefgründiger und düsterer gestaltet sein. Zum Beispiel war die Idee, dass Mickys Entscheidungen direkte und oft drastische Auswirkungen auf das Aussehen und Verhalten der Figuren hätten. Eine besonders interessante geplante Fortsetzung war das Spiel Epic Donald, in dem Donald Duck im Mittelpunkt stehen sollte. Konzeptentwürfe zeigen, dass Donalds Abenteuer ihn in ein verfallenes Entenhausen geführt hätten. Leider wurde dieses Spiel, ebenso wie ein dritter Teil von Epic Mickey, niemals realisiert.

Obwohl diese düstere Vision in der finalen Version abgeschwächt wurde, bleiben einige Elemente der dunklen Atmosphäre in der veröffentlichten Version erhalten, insbesondere in den Beziehungen zwischen den Charakteren und der melancholischen Stimmung des Wastelands.