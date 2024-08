Disney Dreamlight Valley: Update beendet A Rift in Time, bringt Goodies und mehr

Über das neue Dreamlight Valley-Update

Dschafars Machenschaften sollen schon seit dem Beginn der kostenpflichtigen A Rift in Time-Erweiterung Einhalt geboten werden. Erst mit dem kommenden Update – am 2. September 2024 ist es so weit! – wird es möglich sein. Denn ein aktuelles Developer-Update von Gameloft, dem Team hinter Disney Dreamlight Valley, hat uns bereits so viel verraten: Nicht nur, dass der abschließende Akt 3 der Erweiterung kommt. Nein, wir bekommen auch noch einige Features mehr ins Spiel dazu! Der oben anzusehende Teaser zum kommenden Abschluss der Expansion zeigt uns noch mehr Rifts, die neben bekannten Charakteren wie Rapunzel, Gaston und Oswald auftauchen. Alles noch keine große Sache, doch dann kommt der Mega-Teaser: Micky Maus bekommt einen Steamboat Willie-Dreamstyle?!

Akustisch wie auch optisch soll es von der Geschichte her nochmal ganz spannend werden. Was hat Dschafar noch in der Hinterhand, und wie werden wir dem Bösewicht das Handwerk legen können? Das und mehr kommt erst dann auf, wenn das Video von Gameloft tatsächlich veröffentlicht wurde. Bis dahin bleibt es noch offen: Was erwartet ihr euch vom Abschluss der Geschichte rund um die A Rift in Time-Erweiterung – ein Happy End, oder möglicherweise doch eine Bühne für die nächste Erweiterung des Spiels? So oder so, in Disney Dreamlight Valley wird es niemals fad. Für alle, die das Video selbst sehen wollen, werden wir dann das Developer-Update hier für euch bereitstellen!