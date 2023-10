Disney Dreamlight Valley wird ab Dezember nicht free-to-play: Warum das gut ist

Der Aufschrei in der Community ist groß: Disney Dreamlight Valley hätte doch ein Gratis-Titel beim Release werden sollen!

Disney Dreamlight Valley, ein Bezahlspiel

Wir erinnern uns: Im Februar 2023 gab das Team hinter Disney Dreamlight Valley bekannt, was alles im laufenden Jahr noch so implementiert wird. Neue Biome, neue Charaktere, der lang ersehnte Mehrspielermodus und auch der Übertritt in ein Free-to-Play-Spiel standen auf dem Plan. Nun, nach dem aktuellsten Update, bei dem auch die kostenpflichtige Erweiterung A Rift in Time vorgestellt wurde, wissen wir, dass das Game auch nach seinem Release am 5. Dezember 2023 ein Bezahlspiel bleiben wird. Denn bislang – im Early Access sozusagen – konnte man das Game nur spielen, wenn man es gekauft hat, wie es so eigentlich üblich ist.

Nun ist der Aufschrei in der Twitteria groß, denn Disney Dreamlight Valley wird kein Free-to-Play-Spiel, sondern bleibt so wie jetzt ein Game zum Kauf. Was sind allerdings die Vorwürfe? Man fühle sich ausgenutzt, man bleche doppelt, und vielerlei solcher Kommentare kann man gerade in der Community lesen. Aber … was meint das Team von Gameloft damit eigentlich? Es ist ja eh free-to-play, sobald man es gekauft hat. Vorher war der Plan, dass neue Spieler:innen den Titel nicht gratis runterladen können – die Fans, die das Spiel seit dem Early Access-Zustand unterstützen, haben ja ohnehin schon bezahlt und das Game somit erworben. Dass es mit den Mondsteinen einen In-Game-Store gibt, mit dem spielen wir seit Monaten – was ist also die Überraschung?

Ganz ehrlich: Es hat Vorteile

Denn seien wir mal ehrlich: Ein Riesen-Titel wie Disney Dreamlight Valley – und seine kommende Erweiterung A Rift in Time – braucht nun mal eine Menge an Ressourcen, sprich Geld. Entwicklungsarbeiten, Lizenzen, Planung, Marketing und eine tolle Website: Das kostet alles Zaster. Wäre DDV nun wirklich ein reiner Free-to-Play-Titel geworden, hätte man zwangsläufig an zwei Stellschrauben drehen können: Entweder würde die Qualität sich den Einnahmen anpassen (bei einem Gratistitel könnte das auch steil bergab gehen), oder man würde den In-Game-Store so brutal gestalten, dass es an Abzocke grenzt. Das Team von Gameloft hat dabei beschlossen, die Qualität hoch zu halten und deswegen den Status „as is“ zu belassen – man kauft das Spiel, um es zu spielen.

In unserem Fall haben wir nun einmalig 30 Euro ausgegeben, um das Game zocken zu können. Wenn wir uns jetzt die A Rift in Time-Erweiterung holen, die ebenfalls nochmals 30 Euro kostet, sind wir auf dem Preis angelangt, den Vollpreisspiele heutzutage schon mal kosten. Und in Wahrheit sind die Current-Gen-Spiele schon bei 70 Euro oder gar darüber, wie Marvel’s Spider-Man 2 eindrucksvoll beweist. Bei einer Spielzeit von 300+ Stunden derzeit – ein fairer Deal! Unter dem Strich kann man dem Team von Gameloft keinen Vorwurf machen. Sie haben verstanden, dass Disney-Fans auf Qualität stehen (zu dem Schluss kamen wir auch im Test) und werden dieser Erwartung nun auch Taten folgen lassen. Besser, als den Vorwurf zu bekommen, die Marken nur für schnelles Geld zu verwursten: Wie steht ihr zur Debatte rund um Disney Dreamlight Valley?