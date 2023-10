Disney Dreamlight Valley erscheint offiziell am 5. Dezember 2023 mit Erweiterung!

Vorbei sind die Zeiten des Early Access für Disney Dreamlight Valley. Ein neues Update des Teams klärt die Zukunft!

Mehr zum offiziellen Release

Disney Dreamlight Valley hat noch eine glorreiche Zukunft vor sich, und im aktuellen Blogbeitrag hat Gameloft mehr Licht darauf geworfen. Am 1. November 2023 gibt es einen offiziellen Showcase ab 18 Uhr unserer Zeit, der sich mit etwas ganz Speziellem auseinandersetzt. Und zwar geht es um die Ankunft von Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time – dabei handelt es sich um einen kostenpflichtigen Expansion Pass, der am 5. Dezember einen Riss ins Tal reißt. Der 5. Dezember 2023 ist auch das Datum, an dem das Spiel den Early Access-Status hinter sich lässt! Übrigens: Das Event findet auf Twitch, YouTube und Facebook Live statt und zeigt mehr über den Expansion Pass.

Es gibt ein brandneues Abenteuer auf der Eternity Isle, wo wir neue Freunde treffen können, neue Biome entdecken und dabei gibt es völlig neue Gameplay-Funktionen. Nicht nur das, Mitglieder des Disney Dreamlight Valley-Teams erinnern sich an ihre Lieblingsmomente im vergangenen Jahr, geben Einblick in bevorstehende Updates und sprechen auch über den mit Spannung erwarteten Mehrspielermodus. Zwar wurde eingangs geplant, dass das Spiel mit dem Verlassen des Early Access ein free-to-play-Game sein wird, aber es bleibt dabei, dass es einen vertretbaren Startpreis für den Titel geben wird.

Die Dreamlight Valley-Fans freuen sich

Die Gründereditionen werden bis zum 4. Dezember 2023 verfügbar sein, und ab 5. Dezember gibt es dann brandneue Ausgaben zu kaufen. Neue Spieler:innen können das Kernspiel (mit Bonus-Mondsteinen) selbst kaufen oder sich für die Gold Edition entscheiden, die exklusive Kosmetikartikel, Zugang zur A Rift In Time-Erweiterung und noch mehr Bonus-Mondsteine enthält. Das ist aber nicht alles: Als Dankeschön an die Early-Access-Spieler werden alle einzigartigen kosmetischen Gegenstände, die in der kommenden Gold Edition enthalten sind, allen bestehenden Spieler:innen kostenlos zur Verfügung gestellt. Nicht nur das, sondern alle Gründer:innen werden auch 2.500 Mondsteine erhalten, um diesen Moment zu feiern!

Als letzte Anmerkung ist die Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition, eine spezielle exklusive Ausgabe für den Einzelhandel, in Arbeit. Die Cozy Edition wird am 10. November 2023 weltweit für PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch veröffentlicht. Auf der offiziellen Website können wir mehr erfahren. Zu unserem Testbericht des Spiels geht es gleich hier entlang – habt ihr das Game schon mal angespielt? Mich fesselt es bis heute und ist immer wieder mal für ein paar Stunden pro Woche gut!