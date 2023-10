Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time: Das kommt alles in der Mega-Erweiterung

Wie wir berichteten, kommt mit A Rift in Time ein Expansion Pass für Disney Dreamlight Valley. Was bringt die Erweiterung?

Mehr zu A Rift in Time

Denn Disney Dreamlight Valley wird benötigt, um das Expansion-Pack überhaupt kaufen zu können. Es kostet 30 Euro und bringt zudem 5.000 Mondsteine (im Wert von etwa 15 Euro) mit sich. Doch was soll uns noch alles erwarten? Wenn man nach der offiziellen Ankündigung von Gameloft geht, spielt sich alles auf quer über die Eternity Isle ab. Neue Freunde sollen uns erwarten, genauso neue Biome und höchstwahrscheinlich auch neue Aufgaben. Doch was soll das genau sein? Nach Durchsicht des offiziell geteilten Bildes ist klar, dass Rapunzel und Gaston kommen und wohl jeweils eine neue Umgebung mit sich bringen.

Zudem sehen wir das Shrimp-Boot Miss Tilly, bekannt von der Walt Disney World in Florida (im Typhoon Lagoon) auf dem Bild. Manche Häuser im Bild sind aus Die Schöne und das Biest, und weiters sieht man auch Türme aus Agrabah – klar, dass wohl auch Aladdin und Jasmine sich da einfinden werden! Ob sich auch Micky und Friends zum 100-Jahre-Jubiläum von Disney ankündigen werden? Zudem ist schon lange die Höhle von Captain Hook im Grundspiel vorhanden … Potential gibt es also zur Genüge. Am 1. November um 18 Uhr unserer Zeit erscheint ein Livestream, der uns alle Details erklärt. Sobald er vorüber ist, werden wir diesen Artikel natürlich überarbeiten, hier der Stream für euch: