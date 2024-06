Disney Dreamlight Valley: Alles zum Eitelkeit und Magnolien-Update mit Mulan

Noch unschlüssig, was alles neu in Disney Dreamlight Valley ist? Mit dem Eitelkeit und Magnolien-Update hat sich einiges getan. Lest hier mehr!

Zu Eitelkeit und Magnolien

Wie wir bereits berichteten, gab es im Vorfeld schon einiges, was bekannt wurde. Aber das Update hat noch weit mehr zu bieten, und das haben wir bislang herausgefunden:

der Mystische Phönix ist der neue Begleiter

neue Deko mit Mulan-Thema sind mit dabei, wie etwa:

Legendäres Schwert, fliegende Drachen, Papierlaternen und Magnolienbogen

Asiatische Frisuren und Gewänder

einen Traumstil für Mulan

2.500 Monde schalten alle Premiumbelohnungen frei, diese können dann mit Sternenpfadmünzen gekauft werden

Zur Bon Appetit-Quest

Wie kommt man bei Remys Lieferservice voran? Zunächst gilt es einmal, Remy anzusprechen. Er gibt euch die alte Speisekarte von Chez Remy, und diese könnt ihr unter Sammlung – Erinnerungen ansehen. Danach müsst ihr Elsa, Nala und Arielle kostenlose Gerichte als Werbung für seinen Lieferservice bringen, als Belohnung erhaltet ihr sechs Schmiedeisen-Barren. Tägliche Lieferquests bringen euch jeweils zwei Schmiedeisen-Barren ein, es lohnt sich also, regelmäßig zu spielen.

Vorsicht: Remy gibt euch keine Rezepte, entweder habt ihr die schon im Rezeptbuch, oder es gilt auszuprobieren (oder das Internet zu bemühen). Sind die Rezepte schon vorhanden, findet ihr sie unter dem Reiter „Rezepte für Quests“ mit dem Sternensymbol – so erspart ihr euch lange Suchereien. Mit dem neuen Material namens Schmiedeisen könnt ihr bei der Werkbank jene Gegenstände herstellen, die auf der Erinnerung zu sehen sind. Stühle beispielsweise verlangen fünf Stück, ein Tisch 15 Stück und die Pariserstatue mit Remy vor dem Eiffelturm kostet euch 100 Stück Schmiedeisen!

Das neue Reich von Mulan

15.000 Dreamlight-Punkte kostet es, damit ihr die aktuellste Schloss-Tür freischalten dürft. Danach schlüpft ihr in die Haut von Mushus Rekruten, und ihr werdet ordentlich eingespannt. Ihr habt das Lager aufzuräumen, für Mulan ein Frühstück zu kochen und sie anschließend mit dem Gong zu wecken! Das ist aber noch nicht alles, denn dann bekommt ihr Trainingsaufgaben. Erst nach Erledigung dieser dürft ihr Materialien für Drachenskulpturen sammeln. Das hat Sinn, denn so schützt ihr das Lager! Ein Erdrutsch sorgt dabei für mächtig Trubel, und so müsst ihr den Weg rund um das Lager aufräumen … da geht es ordentlich zur Sache.

Über Erinnerungswahn

Im Spiel feiert ihr den Kinostart von Alles steht Kopf 2 im Valley. Ihr sammelt Rileys Eishockey-Ausrüstung, Trophäen und Geburtstagskuchen zu diesem Anlass! Wo findet ihr was?

Eishockey-Ausrüstung: Häuser von Mickey, Goofy, Merlin

Trophäen: Dagoberts Laden, Schloss

Geburtstagskuchen: Reiche von Wall E, Ratatouille und Vaiana aufsammeln, Erinnerungskugel erscheint

Die Belohnung für vollständige Erinnerungen sind Begleiter, und mehrmals am Tag suchen gehen lohnt sich! Etwa alle 20 Minuten habt ihr erneut die Chance, solche Gegenstände und damit auch eine Erinnerung zu finden. Fünf Quests gibt es:

Gefühl von Größe (für das Eichhörnchen namens Zweifel)

Gefühl der Vollkommenheit (für die Schildkröte namens Peinlich)

Gefühl der Nostalgie (für den Hasen Neid)

Gefühl der Freude (für den Raben Ennui)

Erinnerungsstücke (für die Lance Slashblade-Statue)

Wichtig hierbei: Für die Lance Slashblade-Statue müsst ihr 200 Erinnerungskugeln aufsammeln, aber hier gelten auch Duplikate – es beschränkt sich also nicht nur auf Alles steht Kopf 2. Sehr gut!

Über das Island Getaway House Bundle

Für den Preis von 4.000 Monde gehört euch das Bundle mit neun Deko-Gegenständen, sechs Garderobe-Items, einem Traumstil und einem Haus. Was ist genau enthalten?

Traumstil Stitch „Sonnen und Surfen“

Hawaiianisches Haus (Hausstil)

Gleiter Insel Surfbrett – Gleiter ist im Garderoben Menü unter Kategorie „Gleiter“ zu wechseln

Lokis Rasureis-Wagen

Schild „Kanu-Verleih“

LKW mit Produkten einer Insel

Schattierter Holztisch der Insel

Regenschirm (Sonnenschirm) der Insel

Holztisch der Insel

Holzstuhl der Insel

bauchfreies Inselblätteroberteil

kurze Jeanshose

gelbes Inseloberteil

Insel-Badehose

Blaue Flip-Flops

Puka Muschelkette

Hibiskus-Bogen

Hibiskus-Busch

Was habt ihr noch gefunden, fehlt noch etwas? Sagt es uns in den Kommentaren!