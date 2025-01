Dieses Konvenienz-Feature fehlt der Samsung Galaxy S25-Reihe, aber warum?

Samsung stellte erst kürzlich die Galaxy S25-Serie vor und bietet die bislang besten Funktionen – aber ein offizieller Standard fehlt!

Zu den Samsung Galaxy S25-Geräten

Zu den besten Features, die man derzeit in ein Handy bekommen kann, gehören ein neuer Snapdragon-Prozessor, mehr RAM und Unterstützung für Qi2-Laden. Aber eine sehr seltsame Entscheidung sorgt für Kopfschütteln: Obwohl alle drei S25-Telefone mit dem schnelleren Qi2-Ladestandard funktionieren, fehlen ihnen die Magnete, die schon Apples MagSafe-Standard so praktisch gemacht haben. Die meisten Geräte mit kabellosem Laden verwenden den Qi-Standard, der vor einigen Jahren sich als absoluter Standard etabliert hat. Heutzutage können Telefone mit kabelloser Aufladung auf jedem Qi-kompatiblen Ständer aufgeladen werden, den ihr zufällig in der Nähe habt. Der ursprüngliche Qi-Standard hat jedoch nicht mit der Zeit Schritt gehalten und liegt je nach Gerät und Ladegerät auf 5-10 W. Der Umstieg auf Qi2 erhöht das Aufladen auf 15 W für alle zertifizierten Geräte und Ladegeräte. Es übernimmt auch den MagSafe-Standard für die Ausrichtung von Geräten mit Ladespulen. Zunächst sagte das Wireless Power Consortium (WPC), das den Standard kontrolliert, dass diese Magnete erforderlich seien. Und doch kommen hier die Galaxy S25-Telefone mit Qi2 und ohne Magnete.

Auf der CES 2025 gab die WPC dann bekannt, dass sie laut Tom’s Guide eine neue “Qi2 Ready”-Zertifizierung hinzufügen würde. Im Gegensatz zu Q2-zertifizierten Geräten benötigt die “Ready”-Variante keine internen Magnete. Stattdessen erhalten sie die volle Qi2-Funktionalität, wenn sie mit einem magnetischen Gehäuse gekoppelt werden. Samsung bietet eines davon für die S25-Serie an, die für 30 Dollar im Einzelhandel erhältlich ist. Es gibt auch einige billigere Optionen von Drittanbietern, die bereits auftauchen. Schade, dass man für den vollen Komfort eine Extra-Hülle brauchen wird – mal sehen, wie das die Samsung-Gemeinde schlussendlich aufnehmen wird. Denn: Auch ohne integrierte Magnete oder das Case-Add-on profitiert das Galaxy S25 immer noch von Qi2. Es wird mit Geschwindigkeiten von bis zu 15 W aufgeladen, und Qi2-Pads können auch mit dem Telefon kommunizieren, um die Ladegeschwindigkeit zu ändern, wenn sich der Akku füllt oder falls sich Wärme breit macht. Während die magnetische Ausrichtung das kabellose Laden etwas effizienter und bequemer machen kann, bietet die S25-Serie den Rest der Vorteile. Was haltet ihr von dieser Entscheidung von Samsung?