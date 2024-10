Die Zukunft von League of Legends? Auf jeden Fall weniger Personal!

Das League of Legends– und Valorant-Studio Riot Games wurde von einer weiteren Entlassungsrunde in unbekannter Höhe getroffen.

Riot Games baut ab

In einem Update, das auf Twitter geteilt wurde, teilte der Mitbegründer und Chief Product Officer von Riot, Marc Merrill, “einige wichtige Updates” über League of Legends mit. Hauptsächlich gab es einige “Änderungen in unseren Teams und wie wir arbeiten, um sicherzustellen, dass wir die Ligaerfahrung jetzt und langfristig weiter verbessern können. Merrill betont, dass Riot die Arbeit an League nicht “verlangsamt” und dass es tatsächlich “stark in die schnellere Lösung der heutigen Herausforderungen investiert und gleichzeitig für die Zukunft aufbaut“. Das ist eine interessante Art zu sagen, dass Riot “einige Rollen” einfach wegfallen lässt.

“Es geht nicht darum, die Mitarbeiterzahlen zu reduzieren, um Geld zu sparen – es geht darum, sicherzustellen, dass wir das richtige Fachwissen haben, damit League für weitere 15 Jahre und darüber hinaus großartig bleibt”, sagte Merrill. “Während die Effektivität des Teams wichtiger ist als die Teamgröße, wird das Ligateam irgendwann noch größer sein als heute, wenn wir die nächste Phase der Liga entwickeln.” Seit der letzten Entlassungswelle von Riot ist noch kein Jahr vergangen. Im Januar strich das Unternehmen etwa 500 Arbeitsplätze, 11 % seiner damaligen Belegschaft, und kündigte Pläne an, sein experimentelles Forge-Indie-Label nach der Veröffentlichung von Bandle Tale: A League of Legends Story zu schließen.