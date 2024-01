Bandle Tale: A League of Legends Story erscheint Ende Februar 2024 für PC und Switch

Das Crafting RPG Bandle Tale: A League of Legends Story hat offiziell ein Veröffentlichungsdatum, nämlich den 21. Februar 2024, erhalten.

Mehr zu Bandle Tale

Bandle Tale: A League of Legends Story wurde von Lazy Bear Games entwickelt und von Riot Forge Games veröffentlicht und lässt Fans als ihren eigenen Yordle in der schrulligen Bandle-Stadt spielen, während sie eine Fülle von Waren für seine Bewohner:innen herstellen. Während die Spieler:innen versuchen, den Bürgern von Bandle City zu helfen – zu der auch die geliebten League of Legends-Yordles gehören, darunter Teemo, Tristana und Veigar – werden sie mehrere Inseln erkunden, die eine Vielzahl von Ressourcen sammeln, um sie in ihr eigenes persönliches Zuhause zurückzubringen und zu Leckereien zu machen. Das Haus der Spieler:innen ist vielseitig und dient nicht nur als Wohnraum für den eigenen Charakter, sondern auch als mobiles Speicher- und Bastelgerät.

Jede Insel hat ausgewiesene Bereiche mit Basteltischen und Dekorationen in der Nähe. Das soll eine Weile dauern: Das Bastelabenteuer bietet eine Spielzeit zwischen 40 und 60 Stunden während ihr fünf Hauptinseln erkundet, eine Menge Gegenstände herstellt und eine Reihe von Partys schmeißt. Bandle Tale: A League of Legends Story erscheint am 21. Februar 2024 auf dem PC über Steam, GOG und Epic Games Store und Nintendo Switch. Die Standardausgabe kostet 24,99 Euro mit einer Deluxe Edition, die einige digitale DLC-Goodies für 29,99 Euro enthält. Für eingefleischte Yordle-Fans ist im Riot Store eine physische Collector’s Edition erhältlich, die mit fünf Yordle-Figuren, einem Bandle Center-Diorama-Kit und mehr geliefert wird.