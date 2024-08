Die Yakuza-Reihe kommt tatsächlich auf Nintendo Switch!

Yakuza Kiwami, ein Remake des allerersten Spiels der Franchise, wird wie angekündigt am 24. Oktober für Nintendo Switch veröffentlicht.

Mehr zu Yakuza Kiwami

Das ist bemerkenswert, weil die Yakuza-Serie dafür bekannt ist, reif und moralisch zweideutig zu sein, und Nintendo mag so etwas nicht immer. Masayoshi Yokoyama, der Leiter des Entwicklungsteams hinter der Serie, sagte einmal, dass Yakuza-Spiele wahrscheinlich nie auf eine Nintendo-Konsole kommen würden. “Zunächst einmal ist wahrscheinlich die erste Frage, ob unsere Spiele auf der Switch laufen werden”, sagte er. “Und wenn es um die Switch geht, ist es eine Art System für ein jüngeres Publikum. Wollen wir also einen Titel machen, wo wir von einem Kampf mit der Welt sprechen und all dieses Yakuza-Zeug machen, auf einer Nintendo Switch?”

Es sieht so aus, als ob die Antwort auf die letzte Frage ein klares “Ja” ist. Yakuza Kiwami wurde erstmals 2016 für PS4 und Xbox One veröffentlicht, obwohl es eine Version gab, die auf der PS3 lief. Angesichts der Leistung der Switch sollte sie in der Lage sein, einen überarbeiteten PS3-Port abzuspielen. Was das kinderfreundliche Image der Konsole angeht: Die Nintendo Switch ist die Heimat aller Arten von reifen und gewalttätigen Abenteuern, von Doom (2016) über Red Dead Redemption bis hin zu Mortal Kombat 1. Das Yakuza-Franchise ist auf dem Vormarsch. Like a Dragon: Infinite Wealth, eine Fortsetzung von Yakuza: Like a Dragon aus dem Jahr 2020, war ein echter Hit, als es Anfang des Jahres veröffentlicht wurde.