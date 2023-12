Like a Dragon: Infinite Wealth kommt im Januar 2024, englische Sprachausgabe ist dabei

Sega hat einen neuen Trailer für Like a Dragon: Infinite Wealth veröffentlicht, der die englische Sprachausgabe für das neue Yakuza-Spiel präsentiert.

Danny Trejo <3 Infinite Wealth

Der Trailer debütierte auf der PC Gaming Show: Most Wanted 2023 Showcase. Dieser neue englische Story-Trailer für Like a Dragon: Infinite Wealth enthält viele Story-Szenen aus dem ganzen Spiel. Es zeigt, dass Ichiban Kasuga nach Hawaii geschickt wird, um sich mit Bandenmitgliedern zu befassen, die hinter seiner Mutter her sind. Wir sehen auch viele Szenen von Ichiban und Kazuma Kiryu, die sich in ihren Schlachten zusammenschließen. Der neue Yakuza-Game-Story-Trailer enthüllt auch die ersten englischen Auftritte von Danny Trejo als Dwight Mendez, Leiter der Barracuda-Bande, und Daniel Dae Kim als Masataka Ebina.