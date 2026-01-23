Forza Horizon 6: Über 550 Autos, alles frei einrichtbar, kommt im Mai 2026

Forza Horizon 6 nimmt die Rennserie zum ersten Mal mit nach Japan, und jetzt wissen wir, wann wir die Straßen von Tokio unsicher machen können.

Über Forza Horizon 6

Das Spiel wird, wie wir vorab schon berichteten, am 19. Mai auf Xbox Series X/S, PC und Xbox Cloud erscheinen, wobei eine frühe Zugriffsphase am 15. Mai beginnt. Der kommende Fun-Racing-Titel wird später in diesem Jahr auf PS5 erscheinen. Die Standardausgabe von Forza Horizon 6 wird voraussichtlich 70 Euro kosten, obwohl sie für Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass erhältlich sein wird. Um ein paar Tage früher einzusteigen, benötigen wir die Premium-Edition (eine Deluxe-Edition wird auch verfügbar sein). Playground Games und der Mitentwickler Turn 10 Studios boten während der Xbox Developer Direct-Show am Donnerstag einen ersten Blick auf das Gameplay. Wir beginnen damit, Horizon-Qualifikationen zu durcharbeiten, um sich der Horizon Festival-Rennstrecke anzuschließen, und dann werden wir immer schnellere Autos und andere Leckereien freischalten, während wir durch die Ränge aufsteigen. In einigen Features namens Horizon Rush nehmen wir an Hindernisparcours teil. Playground sagt, dass dies das bisher größte Forza Horizon-Spiel ist. Sogar noch größer als Mexiko in Teil 5 – spannend!

Diese Version von Tokio zum Beispiel soll fünfmal größer sein als jedes städtische Gebiet, das das Studio zuvor gebaut hat, und es gibt mehrere Bezirke. Es gibt auch viele ländliche Gebiete im Spiel, und die Umgebung wird von saisonalen Veränderungen beeinflusst. Wie in früheren Spielen können wir auch die Welt erkunden, wie wir möchten, entweder allein oder mit Freunden. Es werden mehr als 550 Autos beim Launch verfügbar sein, und wir können sogar Lackierungen an ihren Fenstern anbringen. Jedes Spielerhaus hat eine anpassbare Garage. Wir können einen Teil der Welt namens The Estate aufbauen, wie wir es für richtig halten, und unsere Freunde können uns besuchen, um zu sehen, was wir daraus gemacht haben (das Bauen wird zum ersten Mal in der Serie auch im Mehrspielermodus verfügbar sein). Es gibt auch neue Open-World-Autotreffen, bei denen wir unsere Autos herzeigen, Kopien der Gefährte anderer Spieler kaufen und weitere Songs herunterladen können. Forza Horizon 6 enthält alle Bedienungshilfen aus früheren Spielen, fügt aber einen anpassbaren Modus mit hohem Kontrast und eine Autodrive-Option hinzu.