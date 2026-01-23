Beast of Reincarnation: Ein neuartiges Action-Spiel kommt 2026

Game Freak hat den Fans während der Xbox Developer Direct 2026 einen neuen Blick auf Beast of Reincarnation, sein Multi-Format-Action-Rollenspiel, präsentiert.

Über Beast of Reincarnation

Das Spiel erzählt die Geschichte von Emma, einer „verbannten Protagonistin“, begleitet von ihrem Wolfsbegleiter Koo, die eine Welt erforscht, in der parasitische Pflanzen, die „die Seuchen“ genannt werden, auf der ganzen Welt überwachsen sind. Der größte Teil der menschlichen Bevölkerung ist durch die Seuche verloren gegangen, aber Emma hat die Fähigkeit, Bösen zu jagen und ihre Seuche in ihrem eigenen Körper zu versiegeln. Emma und Koo müssen das Tier der Reinkarnation besiegen, indem sie mächtige Feinde, die als Nushi bekannt sind, besiegen und ihre Macht absorbieren. Emmas und Koos Kräfte sind miteinander verbunden. Wenn Emma einen feindlichen Angriff pariert, wird Koos Macht aufbauen. Das ermöglicht es dem Wolfsbegleiter, mächtige Techniken namens Blooming Arts anzuwenden.

Wenn ihr diese Künste einsetzt, wird wiederum Emma als Kämpferin mehr Möglichkeiten haben, etwa, wenn ihr Feinde fesselt oder niederschlagt. Der Regisseur und Autor des Spiels, Kota Furushima, arbeitete zuvor als Kampfplaner und Soundmanager in bestimmten Pokémon-Spielen, sagt aber, dass er immer versuchen wollte, an einem völlig neuen Erlebnis zu arbeiten. „Ich begann damit, mein eigenes Herz leise zu fragen, welche Art von Empfindungen ich wollte, dass das Spiel bietet“, sagte er. „Das Gefühl, das bei mir am meisten Anklang fand, das, das funktionierte, war eine Mischung aus ‚Wärme, Vertrauen und Einsamkeit‘.“ Er fügte hinzu: „Sechs Jahre lang seit der Gründung des Projekts haben wir all unsere Anstrengungen darauf verwendet, unzählige Geheimnisse und tiefen Charme auf dieser Welt zu verbreiten.“