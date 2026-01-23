Kompetitives Töpfern in Kiln ab dem Frühjahr 2026

Kiln ist ein Spiel mit zwei Facetten: Erschaffung und Zerstörung. Wie passt das in einen chaotischen Multiplayer-Titel? Dieser wurde während der Xbox Developer Direct 2026 gezeigt!

Mehr zu Kiln

Double Fine war in letzter Zeit mit seinen kleineren Projekten auf dem Vormarsch. Der beliebte Indie-Spieleentwickler folgt dem letztjährigen atmosphärischen Abenteuerspiel Keeper mit einem neuen Titel in eine völlig andere Richtung. Wie sein Double Fine-Gründer Tim Schaefer während der heutigen Xbox Developer Direct fünfmal schneller zu sagen versuchte, ist Kiln ein „Online-Multiplayer-Töpferei-Party-Brawler“, der genau die Art von farbenfrohem, cleverem Spaß bietet, die die Fans vom Studio erwarten. Zunächst gilt es einmal, ein Gefäß zu erschaffen. Auf der Kreationsseite können wir ein Keramikgefäß unserer Wahl entwerfen, von einer zierlichen Untertasse bis hin zu einem massiven Topf. Nach den gezeigten Clips ahmt diese Variante der Charaktererstellung viele der realen Prozesse des Töpferns auf einem Rad nach. Es gibt Optionen, um eure Figur mit Glasuren und Aufklebern für zusätzliche Personalisierung zu dekorieren. Je nach Größe und Form bekommt ihr andere Eigenschaften zugewiesen.

Sobald ihr eure Keramikkreation als Spielfigur fertig gemacht habt, ist es an der Zeit, sie zu zerstören. Der Spielmodus, den Double Fine während des Developer Direct gezeigt hat, heißt Quench. In diesen Basen-Matches versuchen die Teamkollegen, Wasser in den von ihnen entworfenen Gefäßen in den Ofen des Feindes zu tragen, wo das Ziel darin besteht, dessen Flammen zu löschen, bevor Gegner dasselbe mit eurem Ofen tun können. Verschiedene Töpferkreationen (abhängig von der generellen Form und Größe) haben unterschiedliche Angriffe, um feindliche Keramik zu Scherben zu zerschlagen, so dass es einen strategischen Blickwinkel geben kann, um eine intelligente Teamzusammensetzung mit einer Mischung aus defensiven und offensiven Fähigkeiten aufzubauen. Kiln sieht nach einer wirklich lustigen Party aus, und es wird im Frühjahr 2026 erscheinen. Das Spiel wird auf Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Steam sowie über Xbox-Programme wie Game Pass Ultimate und Xbox Cloud Gaming verfügbar sein.