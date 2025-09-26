Forza Horizon 6 (PC, PS5, Xbox) spielt offiziell in Japan, kommt 2026

Microsoft kündigte das Spiel während eines Xbox Tokyo Game Show-Livestreams an und erklärte, dass es nächstes Jahr „zuerst auf Xbox-Konsolen und PC starten“ wird, was darauf hindeutet, dass eine PS5-Veröffentlichung später kommen wird.

Angesichts des Ortes der Präsentation wird Forza Horizon 6 in Japan stattfinden. Frühere Spiele spielten in Colorado, den französischen und italienischen Rivieras, Australien, Großbritannien und Mexiko. Laut Art Director Don Arceta im Gespräch mit dem offiziellen Xbox Wire-Blog wird das Spiel sowohl ländliche als auch städtische Teile Japans enthalten. „Obwohl wir im Moment nicht zu viel in Bezug auf Details ankündigen, freuen wir uns darauf, den Fans die wahre Breite der Schönheit – sowohl natürliche als auch städtische Umgebungen – zu zeigen, die Japan zu bieten hat“, sagte er.

„Von den Neonlichtern und den hoch aufragenden Gebäuden von Tokio-Stadt – einer unserer bisher detailliertesten und vielschichtigsten Umgebungen – bis hin zur Gelassenheit und natürlichen Schönheit der ländlichen und Berggebiete Japans glauben wir, dass die Spieler von der offenen Welt Japans, die wir aufgebaut haben, umgehauen werden. Und obwohl wir nicht unbedingt versuchen, Japan und seine Umgebung nach wie möglich nachzubilden, war es immer unser Ziel, die einzigartige kulturelle Essenz des Landes einzufangen und sie auf die bestmögliche Horizon-Art und Weise wieder zu präsentieren.“

Mehr Japan in meinem Rennspiel, bitte!

Playground Games hat auch die Kulturberaterin Kyoko Yamashita zu Beginn der Entwicklung hinzugezogen, um sicherzustellen, dass das Spiel nicht nur fotorealistisch aussieht, sondern auch die japanische Kultur richtig darstellt. „Japan ist weithin beliebt, aber es kann auch weithin missverlesen werden, wenn man es nur aus der Ferne sieht“, erklärte Yamashita. „Das Team wollte mehr als eine Postkarte oder eine Kulisse präsentieren – sie wollten eine gelebte Welt. „Einen frühzeitige Kulturberater zu haben, hilft Ihnen, tausend kleine, respektvolle Entscheidungen zu treffen – wie Nachbarschaften klingen, sogar was eine Schildfarbe über ein Geschäft kommuniziert. Diese kleinen Entscheidungen sorgen zur Glaubwürdigkeit und helfen, Stereotypen zu vermeiden, während sie es gleichzeitig zu einem wirklich immersiven Erlebnis für die Spieler machen.“

Das Spiel wird wie in den letzten Forza Horizon-Titeln wechselnde Jahreszeiten haben. „Für Japan haben saisonale Veränderungen dramatische Auswirkungen auf die Landschaft und die spielbare Welt, haben aber auch eine tiefere kulturelle Bedeutung für das Land und seine Kultur“, erklärte Arceta. Yamashita fügte hinzu: „Das Team war auch in der Lage, ein System aufzubauen, bei dem saisonale Veränderungen die Welt wirklich beeinflussen – wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter Ton, Aktivität und Klang subtil verändern. „Das Team ist auch sehr stolz auf die Aufmerksamkeit für alltägliche Details: Ambient-Audio wie Senderglocken oder Sommerwindglocken, die euch sofort in die Welt verfrachten. Das sind alles getroffene Entscheidungen, die sehr viel beitragen.“ Es wurde lange gemunkelt, dass ein zukünftiges Forza Horizon-Spiel in Japan spielen würde, und die Katze wurde letzten Monat wohl dank eines inzwischen gelöschten Instagram-Posts eines australischen Autoimporteurs aus dem Sack gelassen.