Was ist los, EA? Die Sims 4 wird von Grund auf überarbeitet

EA hat ein neues internes Team gebildet, das sich der Verbesserung der “Kernspielerfahrung” von Die Sims 4 widmet. Warum erst jetzt?

Stete Arbeit an Die Sims 4

Diese Meldung kommt relativ überraschend, nachdem Spieler jahrelang verschiedene technische Probleme wohl erfolglos gemeldet haben – bis jetzt. Der offizielle Twitter-Account der Sims teilte am Donnerstag eine Nachricht des Entwicklungsteams, die die Bemühungen des Studios zur Verbesserung der technischen und leistungspolitischen Seite von Die Sims 4 betonte. “Wir wissen, dass technische Probleme mit Die Sims 4 Ihr Gameplay im Laufe der Zeit unterbrochen haben, und wir erkennen an, dass dies Ihnen viel Frustration bereitet hat”, heißt es in der Nachricht. “Heute können wir mitteilen, dass wir ein Team zusammengestellt haben, um in das Kernspielerlebnis zu investieren, einschließlich der Bewältigung Ihrer gemeldeten Bedenken.“