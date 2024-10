Die Prime Deal Days kehren von 8.-9. Oktober zurück

Amazon kündigt die Rückkehr der Prime Deal Days an, bei denen Prime-Mitglieder von exklusiven Angeboten profitieren können. Das 48-stündige Shopping-Event findet dieses Jahr vom 8. bis 9. Oktober statt und bietet Prime-Mitgliedern zahlreiche Deals von Top-Marken und kleinen und mittleren Unternehmen – auch aus Österreich. Während der Prime Deal Days werden kontinuierlich neue Angebote aus allen Kategorien – von Elektronik über Spielzeug bis hin zu Haushaltsartikeln – freigeschaltet, sodass Prime-Mitglieder aus einer Vielzahl von Produkten zu attraktiven Preisen wählen können. Im Rahmen der Prime Deal Days erhalten Prime-Mitglieder erneut frühzeitige Rabatte, darunter spannende Angebote für Spielzeug von beliebten Marken wie Playmobil und Lego. Darüber hinaus gibt es attraktive Sparmöglichkeiten bei Haushaltsgeräten und Elektronik führender Premium-Marken wie Philips, Bosch, Samsung und Sony sowie bei angesagten Marken wie Pepe Jeans, Boss, Tommy Hilfiger und Bose. Auch attraktive Deals von Brands aus Österreich wie Senioren-Handies von Emporia, Getränke von Red Bull und Rauch, Trodat Stempel, Schuhe von Superfit sowie von kleinen und mittleren Unternehmen aus Österreich wie z.B. Outdoor Equipment von Alpin Loacker in Tirol, Trinkflaschen und Brotdosen von Jarlson in Salzburg, Haar-Teile von Caisha im Burgenland und Wirkstoff-Kosmetik und Nahrungsergänzung von Cosphera in der Steiermark sind mit dabei.

Zudem profitieren Prime-Mitglieder von zuverlässigem, schnellem und kostenlosem Versand für Millionen von Artikeln.

„Prime bietet das ganze Jahr über vielfältige Sparmöglichkeiten, Komfort und Unterhaltung – und das alles in einer einzigen Mitgliedschaft. Die Prime Deal Days setzen dem noch eins drauf: Prime-Mitglieder können sich auf exklusive Angebote und Rabatte auf ein breites Produktsortiment freuen. Besonders erfreulich ist auch, dass zahlreiche Angebote von österreichischen Top-Marken und von kleinen und mittleren Unternehmen aus Österreich mit dabei sind.”, sagt Daniela Plekat, Interim Country Lead Österreich bei Amazon. “Dank ausgewählter Angebote und schneller, kostenloser Lieferung schaffen wir für unsere Prime-Mitglieder einen besonderen Mehrwert. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden ein bestmögliches Einkaufserlebnis zu bieten, und die Prime Deal Days leisten dabei einen wichtigen Beitrag.”

Vorbereitung auf den Schnäppchen-Tag

Die richtige Vorbereitung hilft dabei, das Bestmögliche aus dem Schnäppchen-Event herauszuholen. Tipps und Tricks, wie Prime-Mitglieder sich auf die Prime Deal Days vorbereiten können, gibt es hier:

Alle Lieferoptionen entdecken: Prime-Mitglieder können sich darauf verlassen, dass Amazon das Leben leichter macht – dank der schnellen, kostenlosen Lieferung von Millionen von Artikeln. Und wie immer können Kund:innen während der Prime Deal Days die Lieferoptionen wählen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen, zum Beispiel die kostenlose Lieferung an Amazon Locker.

Prime-Mitglieder können sich darauf verlassen, dass Amazon das Leben leichter macht – dank der schnellen, kostenlosen Lieferung von Millionen von Artikeln. Und wie immer können Kund:innen während der Prime Deal Days die Lieferoptionen wählen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen, zum Beispiel die kostenlose Lieferung an Amazon Locker. Personalisierte Deals erkunden: Mit „Angebote passend zu gespeicherten Artikeln“, „Angebote passend zu deinen Listen und „Top Angebote in deinen zuletzt angesehenen Kategorien“ können Prime-Mitglieder bei den Prime Deal Days noch mehr auf sie zugeschnittene Angebote entdecken. Kuratierte Produktzusammenstellungen wie Produkte des täglichen Bedarfs, Top-Marken, Kundenlieblinge, Top 100 und Trend-Angebote bieten Kund:innen zudem eine noch größere Auswahl.

Mit „Angebote passend zu gespeicherten Artikeln“, „Angebote passend zu deinen Listen und „Top Angebote in deinen zuletzt angesehenen Kategorien“ können Prime-Mitglieder bei den Prime Deal Days noch mehr auf sie zugeschnittene Angebote entdecken. Kuratierte Produktzusammenstellungen wie Produkte des täglichen Bedarfs, Top-Marken, Kundenlieblinge, Top 100 und Trend-Angebote bieten Kund:innen zudem eine noch größere Auswahl. Personalisierte Deal-Benachrichtigungen einrichten: Einfach anmelden, um Deal-Benachrichtigungen zu erhalten, die sich auf die letzten Amazon Suchen und die zuletzt angesehenen Artikel beziehen. Hierfür einfach die Prime Deal Days-Unterseite in der Amazon Shopping-App besuchen, um Deal Benachrichtigungen zu erhalten. Sobald die Prime Deal Days anstehen, erhält man Push-Benachrichtigungen über verfügbare Angebote, die abonniert wurden.

Einfach anmelden, um Deal-Benachrichtigungen zu erhalten, die sich auf die letzten Amazon Suchen und die zuletzt angesehenen Artikel beziehen. Hierfür einfach die Prime Deal Days-Unterseite in der Amazon Shopping-App besuchen, um Deal Benachrichtigungen zu erhalten. Sobald die Prime Deal Days anstehen, erhält man Push-Benachrichtigungen über verfügbare Angebote, die abonniert wurden. Deal-Benachrichtigungen und Erinnerungen von Alexa: Prime-Mitglieder können Alexa nutzen, um Deals für Produkte in ihrer Wunschliste, ihrem Warenkorb oder ihrer Merkliste zu verfolgen. Mit dem Sprachbefehl “Alexa, füge [Produktname] meinem Warenkorb hinzu”, werden sie hinzugefügt und sobald ein Deal verfügbar ist, erhalten sie eine Benachrichtigung auf ihrem Alexa-fähigen Gerät.

Prime Deal Days weltweit

Prime Deal Days starten am 8. Oktober in Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, dem Vereinigten Königreich, den USA und erstmals in der Türkei. Prime-Mitglieder in Japan können später im Oktober bei Prime Deal Days einkaufen.