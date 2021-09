Die PlayStation Plus-Spiele im Oktober 2021: Brutale Action – und Golf?!

Berichten zufolge sind die PlayStation Plus-Spiele im Oktober 2021 bereits durchgesickert. Ein bemerkenswerter Leaker, der schon die Spiele für September vorab veröffentlichte , wiederholte nun seine Leistung. Wir wissen bereits, dass die kostenlosen Spiele im Oktober Hell Let Loose für PS5, Mortal Kombat X für PS4 und PGA Tour 2K21 für PS4 sein werden. PlayStation Plus-Spiele werden in der Regel gegen Ende eines Monats oder sehr früh im Monat enthüllt, was bedeutet, dass Sony die Titel bald offiziell machen sollte. Das bemerkenswerteste Spiel in der Reihe ist der 50-gegen-50-Shooter Hell Let Loose aus dem Zweiten Weltkrieg, der am 5. Oktober auf PS5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Stimmt der Leak, bedeutet dies, dass das Spiel vom ersten Tag an auf PlayStation Plus spielbar sein wird. Hell Let Loose ist derzeit für die digitale Vorbestellung auf der Xbox Serie X|S verfügbar, kann aber noch nicht im PlayStation Store vorbestellt werden, was möglicherweise zusätzlich darauf hinweist, dass es auf PS Plus erscheint. Übrigens: Mortal Kombat X ist in der PS Plus-Sammlung für PS5-Besitzer:innen enthalten, dies würde es PS4-Besitzer:innen jedoch ermöglichen, auch das kostenlose Spiel zu beanspruchen. Was haltet ihr von diesem Lineup?