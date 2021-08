PS Plus-Spiele im September sind nun bekannt: Es wird chaotisch und actionreich

Die PS Plus-Spiele für September 2021 sind bekannt. Ab September gibt’s drei neue Games gratis – lest hier mehr!

Über die PS Plus-Spiele im September 2021

Das erste Spiel wird das Bundle sein, das auch als Overcooked! All You Can Eat bekannt ist. Dieses Bundle hat das Original wie auch den Nachfolger beisammen, inklusive alle DLCs, die es für beide Titel gibt. Miteinander vermischt und verkocht soll das die endgültige, „köstlichste“ Ausgabe der Games sein – für PS5 und PS4. Hitman 2 ist eine PS4-Version, in der ihr die Welt bereisen dürft und eure Ziele verfolgt. Das Sandbox-Game steckt euch in die Haut eines Auftragskillers, und eure Ziele sind nirgends vor euch sicher. Sei es auf sonnigen Straßen oder dunklen Regenwäldern, ihr findet euer Ziel.

Der dritte Titel im Bunde ist Predator: Hunting Grounds. Damit erwartet euch ein asymmetrischer Multiplayer-Shooter, bei dem der Mensch gegen Predator antritt. Ihr spielt den Titel als Teil eines Feuerwehrteams und wollt Missionen abschließen. Doch es gibt auch einen Predator im Game, und wenn die beiden aufeinandertreffen, wird es blutig … Noch ist Zeit für die PS-Plus-Games im August. Wer noch schnell in die Abonnements-Abteilung im PS Store schaut, kann Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, weiters Hunter’s Arena: Legends sowie Tennis World Tour 2 schnappen.