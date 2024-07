Die offene Beta von Warhammer 40.000: Space Marine 2 wurde abgesagt

Saber Interactive und Focus Entertainment bestätigten die Absage des öffentlichen Tests von Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Warten auf Warhammer 40.000: Space Marine 2

Sie behaupteten, dass der ursprünglich geplante Betrieb der Beta eine Ablenkung für die Entwickler des Spiels gewesen wäre, da sie sich auf die ohnehin schon verspätete Veröffentlichung von Space Marine 2 im September vorbereiten. “Space Marine 2 ist fast fertig”, schrieben sie. “Wir konzentrieren uns jetzt ausschließlich auf die Optimierung, das Polieren und die Behebung der verbleibenden Probleme vor dem Start am 9. September. Dies bedeutet, dass wir keine öffentliche Online-Beta durchführen werden, da dies die Entwicklungsteams von der Vorbereitung auf den vollständigen Start abhalten würde, und unsere Priorität ist es, die bestmögliche Erfahrung bei der Veröffentlichung zu gewährleisten.“ Eigentlich spannend, denn eine öffentliche Beta würde grundsätzlich auch einiges an Feedback beinhalten, was nie eine schlechte Sache ist.

Da ist es eher befremdlich, warum die Teams willentlich auf Gratis-Rückmeldungen verzichten … “Wir wissen, dass dies für einige von Ihnen eine enttäuschende Nachricht ist. Als Dankeschön an diejenigen, die an einer Teilnahme interessiert sind, erhalten Spieler, die sich vor dem 28. Juni 2024 um Mitternacht Pariser Zeit über die Online-Anmeldung registriert haben, eine limitierte Bolt Pistol-Skin. Wir schätzen Ihr Verständnis und Ihre anhaltende Unterstützung, während wir daran arbeiten, das außergewöhnliche Spiel zu liefern, das Sie verdienen”. Die Fortsetzung des Hack-and-Slash-Spiels Space Marine aus dem Jahr 2011 wurde während der The Game Awards im Jahr 2021 enthüllt hätte 2023 schon erscheinen sollen, wurde dann aber verschoben – jetzt kommt es eben erst am 9. September 2024. Was haltet ihr davon?