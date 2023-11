Warhammer 40.000 Space Marine 2 kommt erst in der zweiten Hälfte von 2024

Die Verzögerung soll dem Team von Saber Interactive “die Zeit bieten, die erforderlich ist, um das Spiel richtig zu veredeln und das bestmögliche Erlebnis zu gewährleisten”. Warhammer 40000 Space Marine 2 sollte ursprünglich im Winter 2023 veröffentlicht werden, aber es sieht so aus, als würde es noch einige Monate dauern, bis wir die Rolle des Titus übernehmen können. Im Spiel schlüpfen wir in die Haut von Titus und kämpfen gegen die Tyraniden-Bedrohung, einen gefräßigen Schwarm hochgradig anpassungsfähiger außerirdischer Bestien. Es wird auch Chaos Space Marines aus der Legion von Thousand Sons geben, die wahrscheinlich eine viel magischere Herausforderung bieten werden. Zur Steam-Website des Titels geht es jedenfalls hier entlang .

Besonders ist der 3-Spieler-Koop-Modus, denn er ist so konzipiert, dass er mit KI-Teamkollegen oder zwei Kampffreunden gespielt werden kann. Die Koop-Kampagne sowie die Tatsache, dass Space Marine 2 auf zwei Welten statt nur auf eine verteilt ist, deutet darauf hin, dass es ein größeres Spiel sein wird als sein Vorgänger. Die Gameplay-Demo, die Anfang dieses Jahres erschien, hat gezeigt, dass man große Pläne mit dem Game hat. In der Zwischenzeit gibt es immer noch ein paar großartige Spiele, mit denen wir die seltsame und wilde Galaxie von Warhammer 40K erkunden können. Darktide ist ein Koop-Shooter mit einem richtig guten Soundtrack, der in den unteren Ebenen einer brutalen Bienenstockstadt spielt, während Boltgun eine Boomer-Shooter-Hommage ist, die zufällig auch einen Ultra-Marine als Haupthelden hat. Ist da etwas für euch dabei?