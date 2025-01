Die Konsolentests für EAs Skate haben begonnen, Voranmeldungen sind möglich

Skate wird voraussichtlich in diesem Jahr mit Early Access veröffentlicht, aber Konsolen-Fans können einen Blick darauf werfen, wenn die Konsolentests beginnen.

Über Skate

Electronic Arts hat Anmeldungen für eine geschlossene Konsolentestphase geöffnet, die im Gange ist – um auf Skate zugreifen zu können, müsst ihr euch auf der Skate-Website anmelden. Allerdings wird nicht jeder rein kommen … Electronic Arts hat in der Vergangenheit mehrere Spieltests durchgeführt, unter anderem im Jahr 2022. Frühe Spieltests wie hier sind in der Videospielindustrie nicht die Norm; Electronic Arts war ziemlich offen über die Entwicklung dieses Titels. “Wir befinden uns noch in der Entwicklungsphase von Skate und bringen Insider wie Sie viel früher ins Spiel, als es in unserer Branche die Norm ist”, schrieb ein Vertreter auf der FAQ-Seite für Skate-Insider. “Wir haben eine unglaubliche Leidenschaft für Skaten und wollen sicherstellen, dass wir das bestmögliche Spiel entwickeln, und deshalb möchten wir, dass Sie vor einem weltweiten Start spielen und wertvolles Feedback geben.”

Das neue Skate-Spiel wurde 2020 offiziell bestätigt, und 2021 gab Electronic Arts bekannt, dass es ein neues Studio namens Full Circle geschaffen hat, um das Spiel zu machen. Das letzte Spiel der Reihe wurde 2010 vom kanadischen Studio Black Box von Electronic Arts im Jahr 2013 veröffentlicht. Black Box wurde seitdem mit Electronic Arts Canada zusammengelegt. Das letzte große Update erschien letztes Jahr, als Electronic Arts und Full Circle in einer Blog-Past über Kunst, Weltaufbau, Gameplay-Mechanik, Erzählung und Charakteranpassung sprachen. Ein Teil dieses Updates beinhaltete ein Live-Action-Video in der Welt mit Tim Robinson von I Think You Should Leave. Das Video debütierte beim Summer Game Fest und brachte die Spieler in die Welt von Skate in San Vansterdam und stellte die Unternehmensherren M-Corp vor. Es gibt immer noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum für die geplante Early-Access-Veröffentlichung.