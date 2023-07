Die hohe Kunst der Magie: Über 600 Zaubersprüche in Baldur’s Gate 3

Wenn wir richtig gerechnet haben, kennen wir über 400 Zaubersprüche in Baldur’s Gate 3 noch gar nicht. Was hat Larian da nur vor?

Das Zaubern in Baldur’s Gate 3

Heiliger Bimbam, möchte man sagen. Denn Larian Studios hat gesagt, dass das Rollenspiel insgesamt über 600 Sprüche enthalten wird, wenn es am 3. August für PC und im September für PS5 erscheint. Bislang sind 131 (Early Access-Version) Zaubersprüche bekannt, und Larian hat vor kurzer Zeit 46 weitere enthüllt – also schwach 180 bekannte Zauber, von denen wir wissen. Das heißt, dass mindestens 420 Sprüche noch gar nicht vorgestellt wurden, und die schiere Anzahl an Magie-Möglichkeiten ist wirklich spannend. Denn so werden Zauberklassen nicht nur richtig interessant, sondern auch extrem vielfältig. Zwischen Lichtmagie, kleineren Verwandlungen, Elementar-Sprüchen und richtig großen Geschützen gibt das D&D-System ja einiges her, und ich bin sicher, dass Larian da sich noch kräftig bei seinen In-Haus-Spielen wie Divinity: Original Sin 2 und Konsorten bedienen wird.

Zum Vergleich: Baldur’s Gate 2 samt Erweiterung kam auf insgesamt etwa 300 verschiedene Sprüche, und das war schon gigantisch. Denn jeder Zauber hat eine Auswirkung, ob es nun im Kampf ist, oder nur bei einer Problemlösung – das macht schon richtig Freude. Noch dazu ist Larian dafür bekannt, Kreativität gerne zu belohnen, ob das nun in Form von Easter Eggs oder Zeitersparnis ist. Ein Limit gibt es allerdings in Baldur’s Gate 3, und zwar wird wohl die maximale Charakterstufe bei 12 liegen. Dies bedeutet, dass die wirklich mächtigen Zauber der 7., 8. und 9. Stufe nicht existieren werden. Macht aber auch irgendwo Sinn, denn in Wahrheit sind D&D-Charaktere ab der 15. Stufe ohnehin schon epische Held:innen, vielleicht wird das ja in einem kommenden DLC weitergeführt? Mal sehen!