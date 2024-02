Die Highlights der Nintendo Direct im Februar 2024

Xbox kündigte kürzlich an , dass es viele seiner First-Party-Spiele auf andere Plattformen bringen würde. Das erste, das während des Nintendo Direct enthüllt wurde, war Grounded , ein Überlebens- und Crafting-Co-op-Spiel, bei dem die Spieler einen riesigen Hinterhof erkunden, nachdem sie geschrumpft wurden. Es ist wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, aber halt in spielbar. Es wird am 16. April auf die Nintendo Switch kommen.

Besondere Aufmerksamkeit bekam bei dieser Direct Endless Ocean: Luminous , die erste Fortsetzung der Tauchserie seit Endless Ocean 2: Adventures of the Deep , das erstmals 2009 für die Nintendo Wii veröffentlicht wurde. Es bietet immer noch viel Bekanntes des Erkundungsspiels, aber es verfügt jetzt über einen massiven Multiplayer-Modus mit Unterstützung für bis zu 30 Taucher:innen, zusammen mit einer Mechanik, die das Meer jedes Mal verändert, wenn ihr tauchen geht. Das klingt irgendwie spannend, und der Titel wird konsolenexklusiv für Nintendo Switch am 2. Mai 2024 veröffentlicht.

Das Indie-Studio Furniture & Mattress debütierte sein erstes Spiel, Arranger, während dieser Nintendo Direct. Es zeigt Jemma, der sich in die Welt wagt, nur um zu finden, dass diese von Angst regiert wird. Es bietet ein einzigartiges rasterbasiertes Gameplay, das einige auffällige optische Kniffe herzeigt. Fast wie Das verrückte Labyrinth, aber in Videospielform? Jedenfalls wird das Game diesen Sommer auf Switch, PS5, PC, Mac und Netflix starten.

Abseits davon wurden auch noch viele andere Spiele gezeigt, wie etwa Ender Magnolia: Bloom in the Mist, Unicorn Overlord, Shin Megami Tensei 5: Vengeance, Star Wars: Battlefront Classic Collection, South Park: Snow Day, Sword Art Online: Fractured Daydream, Gundam Breaker 4, SUPER MONKEY BALL BANANE RUMBLE, World of Goo 2, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Another Crab’s Treasure, Penny’s Big Breakaway, Pepper Grinder, Pocket Card Jockey: Ride On!, Suika Game Multiplayer DLC, Pentiment und fünf Retro-Spiele von Rare für Nintendo Switch Online. Da ist ordentlich was los – wer sagt nochmal, dass die Switch schon zu alt fürs Spielen sei? Ein Nachfolger kommt immerhin “erst” 2025!