Fix: Xbox bringt Hi-Fi Rush und Pentiment auf andere Konsolen

Neue Details über die Pläne von Xbox, mehr exklusive First-Party-Spiele auf konkurrierende Konsolenplattformen zu bringen, sind nun aufgetaucht.

Mehr zu den Xbox-Spielen

Quellen, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sind, sagten aus, dass Microsoft sich darauf vorbereitet, eine ausgewählte Anzahl von Xbox-Spielen für PlayStation 5 und Nintendo Switch zu veröffentlichen. Die ersten Spiele, die es Berichten zufolge auf konkurrierende Plattformen bringen will, sind Hi-Fi Rush und Pentiment, die ursprünglich im Februar 2023 bzw. November 2022 für Xbox-Konsolen und PC veröffentlicht wurden. Microsoft plant derzeit auch, Sea of Thieves in diesem Jahr auf Nicht-Xbox-Systemen zu veröffentlichen, wobei andere First-Party-Spiele angeblich ebenso in Betracht gezogen werden, heißt es.

Es wurde zuvor berichtet, dass Starfield, Indiana Jones und das Gears of War-Franchise auf PlayStation kommen könnten, zusätzlich zu den zuvor besprochenen Hi-Fi Rush- und Sea of Thieves-Ports für Sonys Konsole und Switch. Mit Spekulationen über eine neue Strategie für das Xbox-Geschäft, veröffentlichte Microsofts Leiter des Spielens am vergangenen Montag eine Erklärung, in der er den Fans mitteilte, dass diese Woche für Klarheit gesorgt wird. Und am Montag kündigte Microsoft Pläne an, am 15. Februar ein Xbox-Geschäfts-Update zu liefern, wenn es sich mit Spekulationen befassen soll, dass es plant, mehr Spiele auf konkurrierende Plattformen zu bringen. Warten wir’s ab!