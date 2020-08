Die erste Werbung zur PS5 ist online – seht sie hier!

Der etwas über eine Minute dauernde Werbespot inkludiert keine Spiele oder keinen Preis. Viel eher geht es um die Immersion, die das haptische Feedback des DualSense-Controllers, die adaptiven Triggerknöpfe (also L2 und R2) sowie auch den 3D-Audio-Support umfasst. Sony will die SpielerInnen wissen lassen, dass sie „mehr fühlen“ werden und auch „dank Geräuschen sehen können“. Natürlich ist all dies Marketingsprech, und wir wissen erst voraussichtlich ab Ende November, wie sehr diese vollmundigen Versprechen und Teaser eingehalten werden können.

Fühlt mehr, seht mit den Ohren!

Schon beim Hands-on der PS5-Konsole, das rein online passierte (welch Ironie), ging es vordergründig um den DualSense-Controller. Die gesamte Feature-Palette rund um Steuerung, Sound und natürlich auch Grafik soll Sony den Vorteil gegenüber dem schwächelnden Konkurrenten Microsoft verschaffen, der sogar das Weihnachtsgeschäft 2020 mehr oder minder aufgibt, in dem das Zugpferd Halo Infinite auf 2021 verschoben wurde. Letzten Gerüchten zufolge soll die PlayStation 5 Ende November zu einem Preis von 499,- Euro (mit Laufwerk) beziehungsweise 399,- Euro (digital only) erscheinen. Wir dürfen auf dieses Weihnachten gespannt sein!