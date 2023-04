Diablo 4: Hardcore-Modus gilt auch im PvP – wer stirbt, bleibt tot

So wie schon in Diablo 2 : Wenn ihr während eines Diablo 4 PvP-Kampfes sterbt und im Hardcore-Modus seid, bleibt ihr für immer tot.

Ganz ehrlich: Das muss auch so sein. Hardcore ist nicht umsonst Hardcore, und das Risiko zu sterben muss auch im PvP-Modus vorhanden sein. So war es in den ersten beiden Diablo-Spielen, aber das etwas hellere und zugänglichere Diablo 3 änderte das mit seinen getrennten Kampfarena-Kämpfen, die insbesondere nicht zu Permadeath für den Verlierer führen. Vielleicht fair, aber das macht das Ganze weniger reizvoll. Diablo 4, wie seine dunklere, düsterere Atmosphäre vermuten lässt, ist eine Rückkehr zum wahren Hardcore-PvP, so darf das sein! Eine weitere offene Gratis-Betaphase kommt im Mai 2023 auf uns zu – werdet ihr daran teilnehmen?